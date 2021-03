Auto bringt Rollerfahrerin aus Greifenstein zu Fall

Symbolfoto: VRM

DRIEDORF-MADEMÜHLEN/GREIFENSTEIN - Driedorf-Mademühlen/Greifenstein (red). Unverletzt hat eine 42 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Greifenstein am frühen Dienstagmorgen einen Unfall auf der Landstraße zwischen Mademühlen und Hohenroth überstanden. Um kurz nach 7 Uhr war sie auf einem Motorroller in Richtung Hohenroth unterwegs, als ihr auf der engen Straßen plötzlich ein Fahrzeug zum Teil auf ihrer Spur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte sie nach rechts auf den unbefestigten Straßenrand, verlor die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. An dem Zweirad entstand dabei ein 200 Euro teurer Schaden. Der Unfallverursacher fuhr indes ungerührt in Richtung Mademühlen davon. Die Greifensteinerin kann keine weiteren Angaben zu Auto oder Fahrer machen. Die Ermittler der Herborner Polizei bitten mögliche Zeugen des Geschehens auf der Landstraße, sich bei ihnen unter Telefon 0 27 72-4 70 50 zu melden.