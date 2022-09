Autorin zieht auf den Waldhof

Petra KapplerFoto: Michaela Klinkel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN - Seit 2017 setzt der Hessische Literaturrat e.V. mit Unterstützung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst das Stipendienprogramm "Land in Sicht: Autor*innenresidenzen im ländlichen Raum" um. Zu den bisherigen Stipendienträgern zählten etwa Katja Bohnet, Safiye Can, Vito von Eichborn, Manon Hopf, Felix Römer und Jan Wilm. Greifenstein begrüßt nun von September bis Oktober die Autorin Petra Kappler. Kappler kommt selbst aus dem Literaturbetrieb. 2023 erscheint ihr Buch zum Thema "Struktureller Sexismus" im Leykam-Verlag. Am Zukunftsdorf Waldhof interessiert sie vor allem der Kollektivgedanke, der hinter dem Projekt steht und den sie auf ihr Schreiben vor Ort übertragen will. So soll ein Projekt entstehen, an dem sich alle beteiligen können. Petra Kappler: "Ich freue mich außerordentlich, mit der Gemeinschaft im Waldhof kooperativ einen Text zu entwickeln, der ein literarisches und somit kollektives Archiv der Erinnerungen aufbaut."