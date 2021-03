Die Bäume in Allendorf mussten reichlich Äste lassen. Foto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN-ALLENDORF - Aus Allendorf kommt Kritik, und zwar daran, wie an einem Bachlauf in der Nähe des Skulpturenparks Büsche und Bäume beschnitten oder gar auf den Stock gesetzt worden sind. Greifensteins Bürgermeisterin Marion Sander (parteilos) erklärte dazu auf Nachfrage, dass die Bäume - oder besser gesagt das Wurzelwerk - den Ablauf des Grabens behindert hätten. Zudem wucherten sie in den Weg, der nicht mehr landwirtschaftlich befahren werden konnte. Es handele sich hier um einen Landwirtschaftsweg.