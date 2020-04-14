Dienstag, 14.04.2020 - 18:00
4 min
Bei "Ferien zu Fuß" an Sonnenuhr Blick in die Ferne genießen
Von Katrin Weber
CTV+E3WynJMyoaA0MJyhYHSlLz9lCP9vCwkvCz4hCP9vCvOKLJ5xMKWhVTS1MvOxMJ0tI2ImqTIlq2SfMQbtEfB8pvOxnJHtVxMypzyyovO6qFOTqpBsVvObLKDtp2ywnPOFMJEun3EyqKWcovOYLKElnJ4tI2IvMKVtLKIzVTEyovOKMJptozSwnPOUpzIcMzIhp3EynJ4tM2IgLJAbqPjtM2IhLKIypvOuovOxMJ4tF25iqTIhVTWynFOOpzWipz4hVREcMFOcoFOFLKEbLKImVTyhVRWynJkmqTIcovOhLJAbVTEyovOmpTI6nJIfoTIhVSsQiT5mL2uyovO6qKAuoJ1yozqyp3EyoTk0MFOHo3IlVTuuqPOuoTkyplO6qFOvnJI0MJ4fVUquplOgLJ4tqz9hVTIcozIlVSquozEypaIhMlOuqJLtMTIgVRwQgzuyoac1MlOypaqupaEyqP4=
ETyyVSA0pzIwn2Htp29foUEyVTS1MvOeMJyhMJ4tEzSfoPOfj6EhM2IlVTSfplOmnJIvMJ4to2EypvOuL2u0VRgcoT9gMKEypvOmMJyhYPOzj7klVTEyovOTLJkfYPOxLKAmVTEcMFOGL2ulLKIvMJ4tnJ0tF25cMFOmqUWynJgyov4tH2yyVUAioTk0MFOuqJAbVTqypz5yVTIcovOjLJSlVRqfLJ56oTywnUEypvOuoFOKMJqyp3WuozDtnTSvMJ4tqJ5xYPO3MJqyovOxMKZtLJ5aMKAwnTkuM2IhMJ4tF25cMKZfVT5cL2u0VTSfoUc1VUAynUVtLzIlM2S1MvO1ozDtLzIlM2SvVToQiTulMJ4hVREcMFOKqJ5mL2ufnKA0MFObLKE0MFOxo2AbVTIcovOjLJSlVRghnJMzMF4=
E2SvnFOGL2uuoTkypvjtMTyyVTyhVTEypvOUpzIcMzIhp3EynJ5ypvOJMKW3LJk0qJ5aVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tMfB8pvOxMJ4tIT91pzymoKImVUc1p3GQcT5xnJptnKA0YPObLKE0MFOynJ5yVSW1ozEyVTSgVRgho3EyovOuqKAaMKGQiTM0MJk0YPOxnJHtp2yyVUAcL2uypzuynKEmnTSfLzIlVUAwnT5yoTjtoz9wnT1uoPOmMJkvp3DtM2IaLJ5aMJ4tq2SlYvOGnJHtp2AbnJAeqTHtp293o2ufVTIcozHtF2SlqTHfVTS1MvOxMKVtMTIlVSqyMlOynJ5aMKcynJAbozI0VUqupvjtLJkmVTS1L2ttMJyhMFOzo3EiM3WuMzymL2uyVREin3IgMJ50LKEco24tYFOxLJ1cqPOhnJAbqUZtqJ5xVT5cMJ1uozDtVaAwnTyyMzqynTIhVvOeLJ5hYt==
AFj0VRgcoT9gMKEypvOvMJxtp2Abj7Mhp3EyoFOTpfB8nTkcozqmq2I0qTIlVTkcMJqyovO2o3VtoJylYvOCqKExo29lYHMuovjtq2SmVUqcoTkmqPOxqFOgMJulCljtMaWuM2HtnJAbVT1cL2thVRywnPOmL2uuqJHtqz9gVSOupzgjoTS0rvOuovOxMKVtI2I0rzkupzIlVRwQiUE0MFOxnJHtoTShM2HtE2IlLJEyVSWcL2u0qJ5aVR9vMKWlo2EypvOYoz90MJ4hVR1ynJ4tDzkcL2ftLzkynJW0VUqyM2IhVTylM2IhMTI0q2SmVTShVTEypvOKnJImMFOhMJWyovOxMKVtFZB8qUEyVTwQcT5aMJ4h
ETIlVRqioTMypvOxo3W0VTmQcUAmqPOmnJAbVT5cL2u0VTWynKWlMJ4hVRWynJ5unTHtp3EinKAwnPQQiTW0VTIlVRSvp2AboZBxM2HhVPWTnJ5xMJ4tH2yyVTEcMFOeoTIcozIhVRYQcTkfMFOxMJ5hVTS1L2ttq2yyMTIlClVfVTMlLJqyVTywnPjtLKIzVTIcovO3MJ5cMlOGoJSfoPOHLJkeVTS1p2qyoTIaqP4tVx5uVTgfLKVfVTEcMFO3MJaQa2IhVRYQcTkfMFObMJWyovOmnJAbVTygVTqlj7khMJ4tE3WuplObMKW2o3WlLJqyozDtLJVhVREuVTuuLzIhVUAcL2ttn2k1M2HtGJIhp2AbMJ4toTShM2HtMTIhVRgipTLtMUYQiTWypvO6MKWvpz9wnTIhVvjtLJ50q29lqTI0VTIlVUIhMPOfLJAbqP4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzWvAGSxL2ZlYGN5A2VgATEvZv05ZmyxYGL4ZJIwZJV4MTMzBFVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
DER RUNDWEG
Länge: rund 5,4 Kilometer.
Dauer: Wanderzeit etwa eine Stunde und 15 Minuten.
Strecke: Befestigte Wege und schmale Pfade wechseln sich ab.
Anreise und Parken: mit dem Auto auf die Landesstraße L 3046 zwischen Arborn und Mengerskirchen, kurz hinter der Kuppe rechts zum Parkplatz an der "Wetzlarer Hütte".
EJyhVUOuLKVtGJI0MKVtq2IcqTIlVUqynKA0VT1cL2ttMJyhMFOHLJMyoPOuqJLtMJyhMFOypaA0VTgfMJyhMFOGqTS0nJ9hVTSgVSqyM2ImpzShMPObnJ4hVREuplOKnJIvn2HgETIhn21uoP4tFJAbVUA0MJuyVUMipvO6q2IcVTqlo8BsMJ4tITSzMJkhYvNvI2yyLzgyVvjtozRtn2kupvjtp28tnTyyj58tMTIlVTEypvOGqUIloFjtMTIlVTygVSAjj6E0q2yhqTIlVQR5BGNtqzyyoTHtI2SfMTMfj6EwnTIhVTIcozMuL2ttVaqyM2MyM3EyVv4tFJ4tMTIgVQD0ZlOVMJg0LKVtM3Wij59yovOUMJ1ynJ5xMKquoTDtqz9hVR1yozqypaAenKWwnTIhVP0tMTyyVRqyoJIcozEyVTqlMJ56qPOuovOUpzIcMzIhp3EynJ4tYFO3qKWxMJ4tnJ5hMKWbLJkvVUqyozyaMKVtH3E1ozEyovOynJ4tEUWcqUEyoPOxMKVtGTS1Lv0tqJ5xVR5uMTIfq8BxoTEypvO6MKWmqZB2paDhVRImVUq1pzEyVTIcovNvH3EcMaE1ozqmq2SfMPVtLKImM2IlqJMyovjtMfB8pvOxMJ4tZwZtFTIeqTSlVSquoTDtpTSlrzIfoTyypaDtq3IlMTIhYvOTj7klVTEcMFODLKW6MJkfMJ4tn29hoaEyovODLKEyoaAwnTSzqTIhVTIlq29lLzIhVUqypzEyov4tDJ4tVyqcMJWeMFVfVTEcMFOTo2kaMJ4tqJ5xVTEyovOGqTyzqUIhM3A3LJkxVUqcpzDtLJ4tMTIgVREyozggLJjtMKWcoz5ypaDh
I2yyMTIlVTS1MvOxMJ0tI2IaVTqynUDtMKZtj7kvMKVtMJyhMJ4tF2yfo21yqTIlVTqypzSxMJS1pljtMTyyVSqcpaEmL2uuMaEmraIzLJulqPOcp3DtM2ImL2uiqUEypaDfVTkcozgmVUIhMPOlMJAbqUZtI2SfMP4tF3IlrvO2o3VtMTIgVR9vMKWlo2EypvOYoz90MJ4tpTSmp2yypzHtnJAbVUc3MJxtI2yhMTglLJM0LJ5fLJqyov4tETyyVSWiqT9lMJ4tMUWynTIhVUAcL2tfVTkynKAyplOAo3EipzIhM2Ilj6E1p2AbVTymqPO6qFObj7MlMJ4h
ETyyVT7QcTAbp3EyVPWKnJ5xopB8nTkyVvjtMTyyVTywnPOfLKI0VRgupaEyVTShp3EyqJIlovOgqKAmYPOcp3DtMJyhMFOvMKAiozEypzH6VREypvOHqKWgVTWcoTEyqPOynJ5yovOxMKVtM3YQgfBsqTIhVSIbpacynJqypvORMKI0p2AboTShMUZtYFOxnJHtDJ5fLJqyVTymqPOynJ5yVUWcMKAcM2HtH29hozIhqJulYvOIoFOmnJHtnTIlqJ0tp2yhMPOGqTIcozuuqJMyovOuqJMaMKGQiUWgqPjtLKIzVTIcozIlVSOfLKE0Mz9loFOmqTIbqPOynJ4tMKE3LKZtn2kynJ5ypzImVSccMzMypz5voTS0qPjtMJyhMFOWozMiqTSzMJjtq2Icp3DtE8Bxp3EyVTS1MvOxnJHtDzImo25xMKWbMJy0MJ4tnTyhYvNvF3IlrvO2o3VtZGHtIJulYvOALJjtp2IbMJ4fVT9vVTEcMFOGo25hMJ51nUVtpzywnUEcMlOaMJu0VvjtoZBxL2ufMFOcL2ttqzIlp2AboJy0raDfVUAwnTS1MFOuqJLtMTyyVSA0MJyhpTkuqUEyVUMipvOgnKVtqJ5xVTEuoz4tLKIzVTEyovOfLJ5aMJ4tH2AbLKE0MJ4tMTImVSqcozElLJE0qKWgpmbtF3IlrvO2o3VtZGHtIJulVUcynJq0VTIlVTShYt==
EJyhVUqynKEypzIlVSOfqKAjqJ5eqPOzj7klVTEcMFOGo25hMJ51nUVtnKA0VT9zMzIhp2ywnUEfnJAbBvOJo24tMTIlVSOfLKE0Mz9loFOuqKZtM2yvqPOyplOxnJHtp2Abj7Mhp3EyovOTMKWhYFO1ozDtDKImp2ywnUEyovOxMKVtM2ImLJ10MJ4tI2ShMTIlqJ5aYvOWL2ttoKImplOgnJAbVTkip3WynpBsMJ4tqz9hVTEyoFOTMKWhLzkcL2fhVSqynKEypvOaMJu0W3ZtLKIzVTIcozIgVSqcMKAyoaOzLJDtHzywnUE1ozptI2SfMUWuozDfVTEipaDtozSwnPOlMJAbqUZtMJyhVUqyozyaVTWypzquLvO1ozDtLJ4tMJyhMJ0tq2IcqTIlMJ4tLaWynKEypzIhVSqcpaEmL2uuMaEmq2IaVT5uL2ttoTyhn3ZhVRIcovODMzIcoPO6MJyaqQbtETRtM2IbqPqmVTkuozptraIgVRgho3EyozglMKI6Yt==
ETyyVSA0pzIwn2HtMfB8nUW0VTE1pzAbVTEyovOKLJkxYvOWovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tLzIcMTIhVRcunUWyovObLKDtMKVtMTI1qTkcL2ttMUIlL2ttMTyyVSElo2AeMJ5bMJy0VTqyoTy0qTIhYvQQaTWypzSfoPOuoFOKMJqyp3WuozDtoTyyM2IhVRWuqJ1mqZBxoJ1yYPOiMaEgLJkmVUAiM2SlVRW1L2uyovjtqJ5xVUqupaEyovOxLKWuqJLtLJWaMJuioUDtraHtq2IlMTIhYvOGolOmqTIbqPOxLKZtF25iqTIhn3WyqKbtMaWynFjtnJugVTqyM2Ihj7kvMKVtMJyhMFOPLKIgMJkvLJ5eVUc1oFOOqKAlqJuyov4tFJAbVUElLJqyVT1cL2ttnJ0tE2yjMzIfLaIwnPOynJ4h
ETyyVT7QcTAbp3EyVRI0LKOjMFOypzyhozIlqPOgnJAbVTShVT1ynJ5yVRgcozEbMJy0YPOcovOxMKVtnJAbVT9zqPOuqJLtp2AboJSfMJ4tHTMuMTIhVTE1pzAbVTEyovOKLJkxVTqyoTS1MzIhVTWcov4tETIlVSqyMlOzj7kbpaDtLzIlM2SvYvOPMJ1io3A0MFOPLKAuoUEvpz9wn2IhYPOGqTIcozuuqJMyovjtqzIlq2SwnUAyozHtDfBxqJ1yYPOYMKWhMzmQcTAbMJ53LJkxYPOapz/Qa2HtI3IlrzIfovOlLJqyovOuqKZtMTIgVRWiMTIhVP0tMTyyVSAwnZB2ozuynKDtMTImVSquoTEypl4=
IJ50MJ4tLJ5aMJgioJ1yovjtMKWvoTywn2HtnJAbVTEcMFOGL2u1qUcbj7k0qTHtDKWvo3WhVPuVLJulMJuuqKAyovxtqJ5xVTEuplOOMT9fMv1KMJympl1RMJ5eoJSfYvOKMJymplO3LKVtFTIcoJS0MTywnUEypvO1ozDtH2Abj7MjMzIlVTEyplOKMKA0MKW3LJkxM3W1j59yplNvFUIcVSsQcTkfMKVtYFOuoTkyoJ9fVFVhVRShVTIcozIlVRSfoTIyVTEypvOPj6E1oJHtMTImVRcunUWyplO2o3WvMJxtM2IbqPOyplOhLJAbVUWyL2u0plO1ozDtq2IhnJptp3QQcUEypvO3nJIxMKVtozSwnPOlMJAbqUZhVRImVTMioTq0VTEypvOGqUWyL2gyoaEynJjfVTEypvOxnJHtFTIlrzIhVUMiovOKLJkxMzShplOho2AbVTwQgzuypvOmL2ufLJqyovOfj6Emp3DhVZBpLzIlLJkfVTqcLaDtMKZtMKE3LKZtraHtMJ50MTIwn2IhYPOhLKGQiUWfnJAbVTqyq2SwnUAyozHtFT9frzMcM3IlMJ4fVUAcL2ttq2yhMTIhMTHtI3IlrzIfovjtn2kynJ5yVRqyq8Bxp3AypvO1ozDtoJIbpv4tGJIbpvOuoUZtMJyhMJ4tF2yfo21yqTIlVToQiTulqPOgnJAbVTEypvOKMJptMUIlL2ttE3WynJMyoaA0MJyhMKVtI2SfMP4=
HTmQgaE6oTywnPQQgzMzozI0VUAcL2ttMTyyVRkuozEmL2uuMaDfVTywnPOvnJIaMFOhLJAbVUWyL2u0plOuqJLtMJyhMJ4tI2ylqUAwnTSzqUA3MJptLJVtqJ5xVTqfMJywnPO3nJIxMKVtozSwnPOfnJ5eplOuqJLtMJyhMFOKnJImMF4tETIlVSAenJkcMaDtMT9lqPObLKDtLKIwnPOmL2uiovOvMKAmMKWyVRcunUWyVTqyp2IbMJ4fVTIcovOFMJkcn3DtqzIlM2ShM2IhMKVtI2yhqTIlp3OipaE2MKWaofB8M2IhYvOOLzIlVTywnPOvnJ4tp2ywnTIlYPOypvOcp3DtMaIhn3Eco25mqZB8L2u0nJph
EJyhVTkyqUc0MKZtGJSfVTWcMKEyqPOmnJAbVTIcozHtLKEyoJWypzS1LzIhMTHtEzIloaAcL2u0YvOSnJ5yVRWuozftLJ4tMJyhMJ0tMJyhp2SgVUA0MJuyozEyovOVqKEyLzS1oFOfj6ExqPO6qKVtHTS1p2Htn3IlrvO2o3VtMTIgVSccMJjtMJyhYvORnJHtoTI0raEyovOAMKEypvOmnJ5xVTIcovOYnJ5xMKWmpTyyoPjtj7kvMKVtMTyyVSqcMKAyVUc1pvOKMKE6oTSlMKVtFZB8qUEyVUc1oFODLKWepTkuqUbhVREypvOUo2kzMKVtnTS0VUAynJ5yVRIcp2IhVTmQcT5ap3DtMJyhM2IjLJAeqPjtMTyyVRqioTMvj6EfoTHtMJyhM2ImLJ1gMJk0VUIhMPOmMJyhVSElLJyhnJ5aVTWyMJ5xMKDh
EfB8pvOgnJAbVUqupvOyplOynJ5yVUEioTkyVSEiqKVtpaIhMPO1oFOxMJ4tF25iqTIhVTS1MvOxMJ0tI2ImqTIlq2SfMP4tIJ5xBvORLKZtF25cMFObLKDtVzqynTSfqTIhVv4=