Butterbrot und Früchtetee am Fuße der Dianaburg

Fast wie im Märchen steht die Dianaburg mitten im Wald. In den Jahren 1842/43 ließ der Fürst von Solms-Braunfels das Jagdschlösschen nach dem Vorbild eines Prager Brückenturms neben dem bestehenden Wohnhaus erbauen. Foto: Katrin Weber

Die Markierung des Dianaburgwegs, hier in Ulm, ist durchweg gut zu sehen. Foto: Katrin Weber

An der "7-Wege-Kreuzung" geht es scharf um die Kurve in Richtung Dianaburg. Foto: Katrin Weber

Vis-a-vis zur Burg Greifenstein läuft der Wanderer an einem kurzen Abschnitt, ehe die Strecke wieder in den Wald hinein führt. Die Markierung des Dianaburgwegs (kleines Bild), hier in Ulm, ist durchweg gut zu sehen. Fotos: Katrin Weber