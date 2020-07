Camping boomt an der Ulmtalsperre

Gerade kommen wieder Feriengäste auf dem Campingplatz an der Ulmbachtalsperre an. Foto: Lothar Rühl

Greifenstein-Beilstein. Urlaub in Coronazeiten. Da besinnen sich viele auf die Ferien im eigenen Land. Wo Abstand geboten ist, da scheint der eigene Wohnwagen die erste Wahl. Urlaub im Ausland ist nur begrenzt möglich. Camping boomt", erzählt Christine Weller, die mit ihrem Mann Henning den Campingplatz an der Ulmtalsperre bei Beilstein betreibt.

250 Plätze sind für Dauercamper eingerichtet. In diesem Jahr aber kommen weitere Feriengäste mit ihren Wohnwagen, Zelten und Wohnmobilen. Schon in der Woche beherbergen die Wellers die Bewohner von 50 bis 60 Zelten und Campingwagen. "An den Wochenenden sind wir meist ganz ausgebucht", sagt Christine Weller. Das sei der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen geschuldet.

"Normalerweise verbringen wir unseren Urlaub mit dem Campingbus in Italien oder Kroatien", erzählen Claudia und Markus Suppus aus Echzell in der Wetterau. Weil das nicht möglich sei, haben sie sich einen Campingplatz in der Nähe gesucht, ihre zwei Kinder eingepackt und den Schwiegervater samt Partnerin aus Bern in der Schweiz mit eingeladen. "Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal für drei Tage hier", schwärmt Markus Suppus über die Ruhe und die herrliche Umgebung in Mittelhessen. "Wir machen einfach das Beste draus". Die Kinder sind den ganzen Tag auf dem Campingplatz unterwegs, haben schnell Freunde unter den anderen Campern gefunden.

"Wir haben den Campingplatz im Internet gefunden", schildern Liv und Matthias Rippelaus Messel bei Darmstadt. Auch sie haben die Kinder dabei, die sich in der freien Natur wohlfühlen. Ein Campinganhänger und ein Familienzelt mit einem großen Vorraum bietet ihnen genügend Platz, um die schönen Sommertage zu genießen. "Wir belegen nicht komplett, sondern lediglich zu etwa 60 Prozent", schränkt Christine Weller ein. Es seien ja weiterhin die Hygieneregeln zu beachten. So könne es im Waschhaus nicht zu unliebsamer Enge kommen.

Wer an der Ulmtalsperre sein Gefährt aufstellen will, sollte nicht spontan anreisen, sondern zuvor reservieren. "Die Nachfrage ist einfach zu groß", so die Chefin. Auch bei den Zelten könne nicht so eng gestellt werden wie in den Vorjahren.

Die Wellers sind auch für den Badestrand an der Ulmbachtalsperre zuständig. Auf der Grünfläche haben sie mit dem Rasenmäher runde Buchten gemäht, wo kleine Gruppen mit bis zu 10 Personen Platz finden. Das hochwachsende Gras dazwischen hilft die Abstandsregeln zu befolgen.

"Wir haben uns nicht angemeldet. Können wir trotzdem an den Badestrand", fragt ein Pärchen. Sie geben ihre Adresse an und können dem Badevergnügen entgegeneilen. Die Wellers haben sich etwas einfallen lassen, um mehr Badegästen den Besuch an der Talsperre zu ermöglichen. Interessenten können im Internet vorab eine Zeit von jeweils fünf Stunden von morgens 9 Uhr und nachmittags ab 14 Uhr buchen. Wer spontan kommt, der kann nur Einlass finden, wenn die Gesamtzahl von 200 Badegästen noch nicht erreicht ist.

Allerdings hält sich die Bevölkerung noch zurück. Zum einen ist es morgens um 9 Uhr meist noch unter 15 Grad warm, zudem scheint Corona die Menschen zu verunsichern. Henning Weller sieht aber kein Problem. "Das Wasser in der Talsperre hatte heute Morgen 22 Grad", lädt er zum Badevergnügen ein. Allerdings gelten auch hier Abstandsregeln im und am Wasser.

Für Sicherheit sorgt die DLRG, die an der Talsperre eine Wachstation unterhält. Bedingt durch Corona hat der Kreisverband Lahn-Dill laut seinem Vorsitzenden Andreas Viertelhausen den Posten erst am 27. Juni wieder in Betrieb genommen. Sie sei nun an den Wochenenden durch die Ortsgruppen im Kreisverband besetzt. Auch Viertelhausen, Bürgermeister der Stadt Wetzlar, steht auf dem Dienstplan.

1970 wurde der Rettungsstützpunkt vom DLRG-Kreisverband erbaut. In dessen Auftrag übernehmen die Ortsgruppen Ehringshausen, Wetzlar, Aßlar, Solms und Hüttenberg während der Sommermonate ehrenamtlich die Wochenenddienste. Zwölf bis 14 Helfer teilen sich den Dienst als Rettungsschwimmer, Bootsführer, Wachgänger, Funker und Sanitäter. Der Strandwachdienst ist samstags von 13 bis 18 und sonntags von 10 bis 19 Uhr aktiv. Dabei fahren die Helfer mit dem DLRG-eigenen Boot auf den See und wollen damit den Badegästen Sicherheit vermitteln. In den zurückliegenden zwanzig Jahren sei kein Ernstfall vorgekommen. Die DLRG-Mitglieder hoffen, dass es auch dieses Jahr so bleibt.