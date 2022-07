Chris Thompson und "AC/DC"-Cover auf dem Greifenstein hören

Kommt nach Greifenstein: Chris Thompson ist die legendäre Stimme von "Manfred Mann's Earth Band". Archivfoto: Kultur auf dem Hof

GREIFENSTEIN - Die Natursteinbühne auf Burg Greifenstein wird am Freitag, 29. Juli, und Sonntag, 31. Juli, zum Schauplatz von zwei Events für Liebhaber rockiger Musik.

Chris Thompson ist die legendäre Stimme von "Manfred Mann's Earth Band". Er gastiert mit seiner Band am Freitagabend beim "Classic Rock" auf Greifenstein. Einlass ist ab 18 Uhr. Der 74-Jährige hat vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr seine letzte Tour fahren wird. Somit sei es eine der letzten Gelegenheiten, ihn noch einmal live zu erleben, betonen die Veranstalter von ROM Entertainment in einer Pressemitteilung.

Sie versprechen Megahits wie "Davy's on the Road again", "Blinded by the Light" und "Mighty Quinn" sowie die House-Coverversion von "For You", bei der er den "Disco Boys" seine Stimme geliehen hatte. Als Support wird Singer-Songwriter Phil Cory den Abend eröffnen. Tickets kosten 33,10 Euro.

Am Sonntag, 31. Juli, beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) eine "AC/DC"-Show geben, gespielt von "AC/DX": Fünf Musiker aus der Oberpfalz machen sich auf, dem Werk ihrer Idole gerecht zu werden, die mit Songs wie "Thunderstruck", "Highway to Hell" oder "Hells Bells" einen Platz im Musikolymp erspielt haben. Im Vorprogramm spielt die Kroatin Vanja Sky Covers des Repertoires von Rory Gallagher. Eintrittskarten kosten 25,40 Euro.

Gut ein Drittel der Karten gibt es an der Abendkasse