Das Mittelalter hautnah erleben

GREIFENSTEIN. Am Wochenende startet das Workshop-Programm des Vereins KinderKulturZentrum (KiKuZ), der Kinder für Kultur begeistern will. Der Verein möchte unter dem Motto "Wir machen Museum" das alte Burgmuseum im Torhaus Greifenstein in ein "Mitmach-Haus" verwandeln, was beim Nachwuchs augenscheinlich sehr gut ankommt. 15 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren konnten in zwei Gruppen eine Menge erleben.

Mittelalterlich gewandet hieß die KiKuZ-Vorsitzende Christine Krauskopf die muntere Schar willkommen, machte sie mit den Gauklern Kasper und Verena aus Gummersbach, der Herborner Historikerin und Museumspädagogin Kristina Klein und Christiane Jünemann bekannt, und schon konnte es losgehen. Über das Kinderhilfswerk durch das Bundesförderprogramm "Kultur macht stark" gefördert, geht es im Projekt darum, dass die Kinder viel selbst machen und in einem der Workshops auch die Kinderrechte damals und heute kennenlernen. Beim Auftakt am Wochenende wurde am Samstag im Garten der Familie Lorenz gearbeitet, der - im April umgegraben und bestellt - schon jetzt Saubohnen zum Ernten bereithielt. Am Sonntag konnten die Kinder mit Christina Klein mittelalterliche Spiele ausprobieren. Auf dem Weinfass reiten, Steckenpferd-Rennen ausrichten, Sackhüpfen, Tauziehen und vieles mehr stand auf dem Programm, Kettenhemden, Umhänge und Helme inbegriffen.

Kasper und Verena bauten mit den Teilnehmern Holzschwerter und zeigten, wie man mit dem Feuerstein ein Feuer anzündet, über dem Stockbrot gebacken wurde.

Mit Workshops über Nahrung, Sprache, Kleidung und Handwerk geht es noch bis September weiter und zum guten Schluss werden die Ergebnisse präsentiert.