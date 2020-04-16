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Donnerstag, 16.04.2020 - 16:37
4 min

"Drei-Burgen-Wanderung" durchs Greifensteiner Land

Mitten durch idyllische Natur des Greifensteiner Lands geht es bei dieser Folge von "Ferien zu Fuß". Diesmal wandern wir aber auch auf den Spuren der Geschichte von drei bedeutenden Burgen.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Malerisch: Der Blick, den der Wanderer am Ende der Tour auf die Burg Greifenstein hat. Foto: Jenny Berns

Malerisch: Der Blick, den der Wanderer am Ende der Tour auf die Burg Greifenstein hat. Foto: Jenny Berns

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Fotos
Malerisch: Der Blick, den der Wanderer am Ende der Tour auf die Burg Greifenstein hat. Foto: Jenny Berns

Malerisch: Der Blick, den der Wanderer am Ende der Tour auf die Burg Greifenstein hat. Foto: Jenny Berns

Einst Höhenburg, heute Wohnheim: die Burg Beilstein. Foto: Jenny Berns

Einst Höhenburg, heute Wohnheim: die Burg Beilstein. Foto: Jenny Berns

Mit Blick auf die Schlosskirche geht es durch den historischen Ortskern zur Burg in Beilstein. Foto: Jenny Berns

Mit Blick auf die Schlosskirche geht es durch den historischen Ortskern zur Burg in Beilstein. Foto: Jenny Berns

Einen Besuch lohnt der Basalt-Parcours in Beilstein. Foto: Jenny Berns

Einen Besuch lohnt der Basalt-Parcours in Beilstein. Foto: Jenny Berns

Im Wald. Foto: Jenny Berns

Im Wald. Foto: Jenny Berns

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RUND UM DIE DREI-BURGEN-TOUR

Diese Route gehört zu den schwereren unserer Reihe. Festes Schuhwerk ist Voraussetzung und man sollte trittsicher sein. Geeignet ist die Tour für Erwachsene und größere, wandergeübte Kinder (ab 14 Jahren). Mehrfach müssen längere Strecken bergauf oder bergab bewältigt werden.

Länge: ca. 12 Kilometer.

Höhenmeter: ca. 400

Dauer: ca. 4 bis 5 Stunden

Gefahren: Es müssen mehrere größere Straßen überquert werden (Eine Kreisstraße bei Greifenstein und kurz vor Beilstein dann noch eine Landesstraße sowie die Ortsdurchfahrt).

Hinweise: Es gelten die Corona-Kontaktregeln: Nur innerhalb der im selben Haushalt lebenden Familie wandern oder mit einer haushaltsfremden Person. Bitte Abstände und Hygieneregeln einhalten.

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