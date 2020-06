Ein Greifensteiner malt für Sønderborg

Blick in das Atelier von Fritz Bornstück auf einen Teil des 14 Meter messenden Frieses. Foto: Stefan Hähnel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Greifenstein/Sønderborg. Er ist ein Greifensteiner Bub, hat in Weilburg Abitur gemacht, lebt heute in Berlin und kommt als Künstler nun in gleich zwei Ländern zu Ehren: Fritz Bornstück.

Und das kam so: Die deutsch-dänische Grenze feiert Geburtstag. 1920 hatte das Volk an zwei Tagen (am 10. Februar in Nord- und am 14. März in Mittelschleswig) abgestimmt und die heute gültige Grenze zwischen Dänemark und Deutschland festgelegt. In Dänemark entstand in der Folge die deutsche Minderheit und in Schleswig-Holstein die dänische Minderheit. Dieser Jahrestag sollte nun gefeiert werde, aber anlässlich der Corona-Krise wurden die Veranstaltungen verschoben.

Ein wichtiger Beitrag zum Jubiläum ist ein Fries, das die Stadt Sønderborg bei dem Künstler für ihr Landgericht in Auftrag gegeben hatte. Doch statt der großen Übergabefeier wird das Werk nun am 12. Juni im kleinen Rahmen zu Ehren kommen. Das große Fest mit Gästen folgt im Spätsommer oder Herbst.

Der Fries ist 14 Meter lang und zwischen 1,4 und 1,7 Meter hoch. Er besteht aus sieben einzelnen Bildtafeln, die dauerhaft installiert sind.

Thematisch hat sich der 38-Jährige an drei Bereichen orientiert. So hat er für seine Gemälde Gegenstände gefunden, die mit klassischen (antiken) Ideen und Darstellungen zur Gerechtigkeit zu tun haben. Etwa die Aequitas der Griechen, die - im Gegensatz zur römischen Justitia - nicht richtend war und kein Schwert hatte, sondern nur Waage und Füllhorn.

Fotos Blick in das Atelier von Fritz Bornstück auf einen Teil des 14 Meter messenden Frieses. Foto: Stefan Hähnel Fritz Bornstück stammt aus Greifenstein. Foto: Fritz Bornstück 2

Auch um demokratische Grundwerte geht es, symbolisiert durch drei gefärbte Tauben in einem Panorama mit Mauer und Wildwuchs. Sie sind blau, weiß und rot, repräsentativ für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Im August folgt eine Ausstellung in Kopenhagen

Auch gibt es Anspielungen auf den Ort, an dem der Fries hängt. Man sieht die Flensburger Förde mit Blick auf die Mühle von Dybbøl, wo 1864 die letzte Schlacht zwischen Preußen und Dänen stattfand, die die Deutschen dank waffentechnischer Überlegenheit gewannen. 1920 wurde per Volksabstimmung Sønder-Jylland wieder dänisch und Schleswig blieb deutsch.

Bornstück: "Generell sammle ich gerne Informationen, Details und Eindrücke für die Bilder vor Ort. Oft mache ich auch ein paar Aquarelle, um die Landschaft und das Licht für die großen Bilder einzufangen. Das Licht bleiben für mich das wichtigste Thema und der Grund zu malen."

Zurzeit arbeitet er an Bildern und Keramiken, die Ende August zur Saisoneröffnung in Kopenhagen in der Einzelausstellung "Flight Mode" in der Galerie Mikael Andersen zu sehen sein werden.