2 min

Ein Ort zum Innehalten: Der Skulpturenpark in Greifenstein

Wenn man den Skulpturenpark von Siegfried Fietz in Greifenstein-Allendorf einmal entdeckt hat, kann man eintauchen in eine besonders friedvolle Atmosphäre, in das Zusammenspiel von Kunst und Natur.

Von Gert Heiland Redakteur Wetzlar