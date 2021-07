Einbrüche geklärt: Drei Festnahmen in Greifenstein

Eine Einbruchsserie in Greifenstein ist wohl geklärt: Die Polizei hat in drei Männer festgenommen. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

GREIFENSTEIN - Eine Einbruchsserie in Greifenstein ist offenbar geklärt: Drei Männer wurden festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Limburg und der Polizeidirektion Lahn-Dill hervor.

Seit Beginn des Jahres hatte es in den Greifensteiner Ortsteilen eine Reihe von Einbrüchen gegeben. Unbekannte brachen in Vereinsheime, Wochenendhäuser, Wohnwagen, Jagdhütten, Einfamilienhäuser und in eine Kirche ein. Sie hebelten Türen und Fenster auf und gelangten so in die Gebäude. Sie stahlen Lebensmittel, Elektronikartikel, Haushaltsgeräte, Gartengeräte und Werkzeuge. Der Schaden beläuft auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizisten sicherten umfangreiche Spuren an den verschiedenen Tatorten. Deren Auswertung beim hessischen Landeskriminalamt führte zu einem 41-jährigen Mann aus einem Greifensteiner Ortsteil.

Die Ermittler erwirkten bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für das Einfamilienhaus, in dem der 41-Jährige mit mehreren Arbeitskollegen wohnt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten umfangreiches Diebesgut. Schuhe, deren Sohlen mit dem Profil gesicherter Schuhspuren übereinstimmten, stellten die Polizisten ebenfalls sicher.

Neben dem Greifensteiner nahm die Polizei zwei Arbeitskollegen des 41-Jährigen fest. Die Ermittler erkannten die beiden 47 und 31-Jahre alten Männer nach einem Einbruch in Leun wieder. Dort waren sie auf ihrer Diebestour gefilmt worden. Die Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.