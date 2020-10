Jetzt teilen:

BEILSTEIN/RODENROTH - Die Sirenen haben an diesem Dienstag gegen 10.30 Uhr in Greifenstein-Beilstein geheult. Die Feuerwehr rückte aus, weil ein Brandmelder im CVJM-Heim in Rodenroth angeschlagen hatte. Jedoch stellte sich schnell heraus: Es war ein Fehlalarm.