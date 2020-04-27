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Montag, 27.04.2020 - 05:00
4 min

Ferien zu Fuß: Auf zur "Drei-Burgen-Wanderung" durchs Greifensteiner Land

Die Wanderung wurde in abgewandelter und kürzerer Form vorgenommen. Jedoch: Der elf Kilometer lange Rundweg hat es an einigen Stellen durchaus in sich.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar

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Fotos

Mit Blick auf die Schlosskirche geht es durch den historischen Ortskern zur Burgruine in Beilstein. Foto: Jenny Berns

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Einen Besuch lohnt der Basalt-Parkours in Beilstein. Foto: Jenny Berns

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RUND UM DIE "DREI-BURGEN-WANDERUNG"

Diese Route gehört zu den schwereren unserer Reihe. Festes Schuhwerk ist Voraussetzung und man sollte trittsicher sein. Geeignet ist die Tour für Erwachsene und größere, wandergeübte Kinder (ab 14 Jahren). Mehrfach müssen längere Strecken bergauf oder bergab bewältigt werden.

Länge: ca. 12 Kilometer.

Höhenmeter: ca. 400

Dauer: ca. 4 bis 5 Stunden

Gefahren: Es müssen mehrere größere Straßen überquert werden (eine Kreisstraße bei Greifenstein und kurz vor Beilstein dann noch eine Landesstraße sowie die Ortsdurchfahrt).

Hinweise: Es gelten die Corona-Kontaktregeln: Nur innerhalb der im selben Haushalt lebenden Familie wandern oder mit einer haushaltsfremden Person. Bitte Abstände und Hygieneregeln einhalten.

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