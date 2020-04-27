Montag, 27.04.2020 - 05:00
4 min
Ferien zu Fuß: Auf zur "Drei-Burgen-Wanderung" durchs Greifensteiner Land
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
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RUND UM DIE "DREI-BURGEN-WANDERUNG"
Diese Route gehört zu den schwereren unserer Reihe. Festes Schuhwerk ist Voraussetzung und man sollte trittsicher sein. Geeignet ist die Tour für Erwachsene und größere, wandergeübte Kinder (ab 14 Jahren). Mehrfach müssen längere Strecken bergauf oder bergab bewältigt werden.
Länge: ca. 12 Kilometer.
Höhenmeter: ca. 400
Dauer: ca. 4 bis 5 Stunden
Gefahren: Es müssen mehrere größere Straßen überquert werden (eine Kreisstraße bei Greifenstein und kurz vor Beilstein dann noch eine Landesstraße sowie die Ortsdurchfahrt).
Hinweise: Es gelten die Corona-Kontaktregeln: Nur innerhalb der im selben Haushalt lebenden Familie wandern oder mit einer haushaltsfremden Person. Bitte Abstände und Hygieneregeln einhalten.
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Weiterführende Links
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