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Mittwoch, 24.06.2020 - 15:00
3 min

Feuerwehrhaus Rodenberg: Nun wird der Bauantrag eingereicht

Im Jahr 2018 war der Neubau der Fahrzeughalle für die Rodenberger Wehr beschlossen worden. Nun wurde er im Greifensteiner Parlament erneut diskutiert.

Von Katrin Weber
Greifensteins Gemeindevertretung diskutierte nochmal über die Notwendigkeit einer neuen Fahrzeughalle für die Rodenberger Feuerwehr. Für das Projekt, das schon länger beschlossen ist und für das die alte Schule bereits abgerissen ist, soll nun der Bauantrag eingereicht werden. Foto: Katrin Weber

Greifensteins Gemeindevertretung diskutierte nochmal über die Notwendigkeit einer neuen Fahrzeughalle für die Rodenberger Feuerwehr. Für das Projekt, das schon länger beschlossen ist und für das die alte Schule bereits abgerissen ist, soll nun der Bauantrag eingereicht werden. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Greifensteins Gemeindevertretung diskutierte nochmal über die Notwendigkeit einer neuen Fahrzeughalle für die Rodenberger Feuerwehr. Für das Projekt, das schon länger beschlossen ist und für das die alte Schule bereits abgerissen ist, soll nun der Bauantrag eingereicht werden. Foto: Katrin Weber

Greifensteins Gemeindevertretung diskutierte nochmal über die Notwendigkeit einer neuen Fahrzeughalle für die Rodenberger Feuerwehr. Für das Projekt, das schon länger beschlossen ist und für das die alte Schule bereits abgerissen ist, soll nun der Bauantrag eingereicht werden. Foto: Katrin Weber

Greifensteins Gemeindevertretung diskutierte nochmal über die Notwendigkeit einer neuen Fahrzeughalle für die Rodenberger Feuerwehr. Die aktuell genutzte Garage im Dorfgemeinschaftshaus ist für das neue Einsatzfahrzeug zu klein. Foto: Katrin Weber

Greifensteins Gemeindevertretung diskutierte nochmal über die Notwendigkeit einer neuen Fahrzeughalle für die Rodenberger Feuerwehr. Die aktuell genutzte Garage im Dorfgemeinschaftshaus ist für das neue Einsatzfahrzeug zu klein. Foto: Katrin Weber

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Greifenstein Ort Hessen Lahn-dill-kreis Greifenstein Rodenberg
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