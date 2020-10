Glühwein und gebrannte Mandeln vom Weihnachtsmarkt?

Das waren noch Zeiten: Aßlars Weihnachtsmarkt im Jahr 2018. In diesem Jahr wird er nicht stattfinden. Foto: Heike Pöllmitz

ASSLAR/BISCHOFFEN/GREIFENSTEIN - Auch in der Region sind die Weihnachtsmärkte Thema, vielmehr geht es um die Frage, ob sie wegen der Corona-Pandemie und der nötigen Einschränkungen überhaupt stattfinden.

In Aßlar, so Bürgermeister Christian Schwarz (FWG), wird der Magistrat erst am Montag endgültig entscheiden. Aber aufgrund der gültigen Hygieneregeln und des derzeitigen Verlaufs der Pandemie dürften Weihnachtsmärkte, wie man sie in Aßlar und den Stadtteilen kennt, in diesem Jahr wohl nicht stattfinden. Da sei man mit den Vereinen und politischen Gremien einer Meinung.

Eine gleichlautende schlechte Nachricht kommt auch aus den Rathäusern von Greifenstein, Hohenahr und Ehringshausen. Und in Bischoffen findet der Weihnachtsmarkt sowieso nur alle zwei Jahre statt und pausiert daher 2020.