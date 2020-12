Gottesdienste an Weihnachten: Heiligabend auf Abstand

Die Weihnachtsgeschichte auf vielfältige Weise hören und erleben - das ist in der Region auch in Pandemie-Zeiten an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen möglich. Auf dem Foto ist die Weihnachtskrippe, die viele Jahre in der Atzbacher Kirche stand, zu sehen. Foto: Uta Barnikol-Lübeck