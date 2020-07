Greifenstein will wiederkehrende Straßenbeiträge berechnen

Die Greifensteiner Gemeindevertreter haben mit ihrem Beschluss den Prozess zur Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge gestartet. Archivfoto: Franziska Kraufmann/dpa

Greifenstein-Ulm. Mit dem "Ja" zur entsprechenden Satzung haben Greifensteins Gemeindevertreter einen weiteren Schritt hin zu den wiederkehrenden Straßenbeiträgen genommen. Das Votum in der Sitzung war einstimmig.

Damit sind die Tage der einmaligen Straßenbeiträge gezählt. Voraussetzung für wiederkehrende Straßenbeiträge ist, dass sogenannte Abrechnungsgebiete gebildet werden. Sie werden dann für die Beiträge herangezogen - alle Grundstückseigentümer eines Gebiets sind beitragspflichtig. Bisher waren es die Anlieger an einer ausgebauten Straße.

Das Votum der Gemeindevertreter legt den Grundstein für den neuen Abrechnungsmodus. Damit die wiederkehrenden Straßenbeiträge erhoben werden können, muss eine neue Satzung beschlossen sein. Dies ist auf Grundlage der Mustersatzung des Hessischen Städte- und Gemeindebunds nun geschehen.

Zwar bestätigte die Gemeindevertretung einstimmig den Beschluss, den der Haupt- und Finanzausschuss im Mai gefasst hat, die Kommunalpolitiker waren sich aber einig, dass die Satzung noch in einigen Punkten geändert werden müsse. "Es ist ein Rohentwurf. Fix ist nur, dass wir uns acht Jahre daran halten müssen. Der Bürger will aber wissen, was er zahlen muss", kommentierte Johannes Arns (FWG) die Satzung und ergänzte: "Wir stimmen zu, um den Prozess zu starten."

Ähnlich äußerten sich die Vertreter der anderen Fraktionen in der Greifensteiner Gemeindevertretung. Die wiederkehrenden Straßenbeiträge sind in den Gremien Greifensteins schon seit geraumer Zeit im Gespräch. Mit dem Beschluss wurde der Arbeitsprozess in Gang gesetzt.