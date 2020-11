Greifensteiner SPD will stärkste Fraktion bleiben

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN - Unter der Leitung ihres ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Peter Kreutzer hat die SPD Greifenstein in einer Mitgliederversammlung in der Ulmtalhalle die Listen für die Kommunalwahl am 14. März 2021 verabschiedet.

Die SPD nominiert - wie 2016 - sechs Kandidatinnen und 25 Kandidaten für die Gemeindevertretung. Angeführt wird die Liste von Fred Schaffarz (Nenderoth), dem Ortsvereinsvorsitzenden Jan Henrich (Holzhausen) und Markus Thor (Allendorf).

Ihnen folgen Brigitte Marczik-Bovermann (Ulm), Klaus-Peter Henrich (Beilstein) und Uwe Schnackenwinkel (Rodenroth). Unter den ersten zwölf Plätzen versammelt die Liste Bewerber aus neun Ortsteilen der Großgemeinde.

Jan Henrich stellte klar: "Wir wollen mehr Greifenstein wagen und erneut stärkste politische Kraft in der Gemeindevertretung werden." Henrichs Stellvertreter Schaffarz betonte, die SPD Greifenstein, bislang mit elf Mitgliedern stärkste Fraktion im Gemeindeparlament, müsse weiterhin eine verantwortlich gestaltende Rolle in der Kommunalpolitik einnehmen.

Neben der Liste für die Gemeindevertretung ging es auch um die Ortsbeiräte für Holzhausen und Allendorf, wo ebenfalls SPD-Mitglieder ins Rennen gehen werden.