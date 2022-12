Greifensteiner Waldhofleben fließt in Literatur ein

Petra Kappler (© Gert Heiland)

GREIFENSTEIN - Im "Zukunftsdorf Waldhof" in Greifenstein ist die Autorin Petra Kappler im September und Oktober zu Gast gewesen, um dort zu leben und zu schreiben. Zum Abschluss stand eine Lesung mit der Stipendiatin auf dem Programm. Stattgefunden hatte das Projekt im Rahmen des Programms "Land in Sicht: Autoren:innenresidenzen im ländlichen Raum" des Hessischen Literaturrats, gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

Kappler studierte, so eine Mitteilung des Hessischen Literaturrats, Germanistik und Medienwissenschaften sowie Theater- und Filmwissenschaften in Marburg und Frankfurt. Seit 2018 arbeitet sie als freie Autorin und Künstlerin. 2023 erscheint ihr Buch zum Thema "Struktureller Sexismus".

Während und über ihre Zeit im Waldhof entstand der Essay "Eine literarische Ethnologie" aus dem sie bei der Abschlussveranstaltung las - und über das sie mit Anne Harres vom Hessischen Literaturrat sprach. In ihrer "literarischen Ethnologie" erzählt Kappler von den Menschen im Waldhof, der Bevölkerung Greifensteins sowie der örtlichen Natur. In diesem Zusammenhang beschreibe sie sehr oft "Atmosphären, Stimmungen und Schwingen", so Anne Harres.

Weniger misstrauisch und verbindlicher

Das (gemeinsame) Tun der alltäglichen Dinge im Waldhof habe Kappler als meditativ und erdend wahrgenommen. Auch der Unterschied zum Leben in der Großstadt werde thematisiert. So habe sie die Menschen vor Ort als tendenziell "weniger misstraurisch, offener und interessierter" erlebt; auch nahm sie eine "größere Verbindlichkeit zueinander" wahr, berichtet Kappler. Mit der Gemeinschaft im Waldhof habe die Autorin zudem einen Text entwickelt, "der ein literarisches - und somit kollektives - Archiv der Erinnerungen aufbaut", so Kappler. Einige Autoren dieses Textes aus dem Waldhof lasen am Ende der Veranstaltung aus diesem vor und gaben Einblicke in ihr Leben in der Gemeinschaft.