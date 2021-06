Greifensteins Revierleiter Junker: "Jahrhundertkatastrophe"

Der Greifensteiner Gemeindewald - hier nahe dem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 88 - soll demnächst Ziel einer Waldbegehung sein. Dies hat Gemeindeförster Michael Junker den Gemeindevertretern vorgeschlagen. Foto: Katrin Weber

GREIFENSTEIN-ALLENDORF - Der Greifensteiner Gemeindewald wird in diesem Jahr voraussichtlich 100 000 Euro mehr im Ergebnis erzielen als im Vorjahr. Damit rechnet jedenfalls der gemeindliche Revierförster Michael Junker. Er stellte den Gemeindevertretern vor, wie es um den Greifensteiner Wald derzeit bestellt ist und welche Perspektive dieser hat.

Aktuell beträgt die Einschlagmenge im Gemeindewald 14 500 Festmeter. "Der Hiebsatz gibt aber nur 10 000 Festmeter her", erläuterte Junker. Er rechnet damit, dass im Laufe dieses Jahres weitere 10 000 Festmeter eingeschlagen werden. Für 2022 geht er von ebenfalls 10 000 Festmetern aus.

Um diese hohe Holzmenge zu verstehen, müsse man die vergangenen drei Jahre betrachten: 2018 habe sich Sturmtief "Friederike" in allen Fichtenbeständen schlimm ausgewirkt. Der Extremsommer im gleichen Jahr führte zu Schäden durch Borkenkäfer.

Dies sei 2019 nicht besser geworden. "Dann kam im Februar 2020 der Orkan ,Sabine'. Er hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Alles zusammen betrachtet, können wir von einer Jahrhundertkatastrophe reden", sagte der Revierleiter.

Lange stehen lassen könne man das Holz nicht: "Dann hat man nicht nur rindenbrütende Insekten, sondern auch holzbrütende Insekten, was dazu führt, dass das Holz nur noch einer minderwertigen Verwendung zugeführt werden kann."

Junker geht davon aus, dass das Jahresergebnis 2020, das rund 150 000 Euro inklusive 250 000 Euro Förderungen betrug, in diesem Jahr deutlich besser ausfallen wird. 790 000 Euro Ertrag stünden 540 000 Euro Aufwendungen gegenüber. Es blieben dann im Ergebnis 250 000 Euro übrig.

Bis zum Jahresende soll es Pflanzungen im Bereich Arborn geben, Kulturen sollen gepflegt und Wege nach der Holzernte instandgesetzt werden. Bisher sind nach Angaben Junkers 12 000 Eichen, 2800 Hainbuchen sowie insgesamt 3000 Küstentannen, Weißtannen und Douglasien sowie einige Roteichen gepflanzt worden.

Die Herbstpflanzung 2020 sei nicht so verlaufen, wie er es sich erhofft hatte. "Mäuse haben die Weißtannensaat gefressen, und im Bereich an der Sonnenuhr auf dem Knoten war der Hasenverbiss an den Jungpflanzen sehr stark", stellte der Förster die Schwierigkeiten dar.

Für den Naturschutz sind die Projekte "Hammelsheck" und "Schultheißenhain" gestartet. Hier sollen einst offene Hutelandschaften wiederhergestellt werden. Die Flächen gehören zum "Natura 2000"-Schutzgebiet "Fleisbachtal und Hindstein". Am "Hammelsheck" nahe den Greifensteiner Tennisplätzen beispielsweise wurde die Verbuschung beseitigt, sodass die alten Hutebäume und die frühere Nutzung wieder zur Geltung kommen.