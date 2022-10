Im Holzhausener Dorfarchiv: Von Tankstellen und Totenkrone

Der Heimat- und Geschichtsverein (HuG) Holzhausen ist aus dem Heimat- und Verkehrsverein hervorgegangen. Seit 1966 kümmert er sich beispielsweise um das Dorfmuseum "Altes Haus"

Ehrenamtlich betreuen Helfer 40 Bänke in Holzhausener Gemarkung, am und auf dem Dorfplatz die Bouleanlage, das Wasserrad, den Bücherschrank "Schmökerecke" in einer ausgedienten Telefonzelle und die Anlage am alten Bahnhof von Holzhausen am Ulmtalradweg, wo an den Tonabbau und die Eisenbahn erinnert wird. Zudem hat der HuG noch vier Schutzhütten unter seinen Fittichen.