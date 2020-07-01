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Mittwoch, 01.07.2020 - 16:00
4 min

Immer noch jung: Der TuSpo Beilstein wird 100 Jahre alt

Wegen der Corona-Krise kann auch der Beilsteiner Sportverein sein Jubiläum nicht feiern. Ein Blick in die Chronik zeigt die wechselhafte Geschichte des Clubs und seine Vielfalt.

Von Katrin Weber
Diese Aufnahme auf dem Rotascheplatz in Beilstein muss in den 1970er Jahren entstanden sein. Im Jahr 2014 wurde die Anlage mit einem Kunstrasen zur Basaltarena. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

Diese Aufnahme auf dem Rotascheplatz in Beilstein muss in den 1970er Jahren entstanden sein. Im Jahr 2014 wurde die Anlage mit einem Kunstrasen zur Basaltarena. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

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Fotos
Diese Aufnahme auf dem Rotascheplatz in Beilstein muss in den 1970er Jahren entstanden sein. Im Jahr 2014 wurde die Anlage mit einem Kunstrasen zur Basaltarena. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

Diese Aufnahme auf dem Rotascheplatz in Beilstein muss in den 1970er Jahren entstanden sein. Im Jahr 2014 wurde die Anlage mit einem Kunstrasen zur Basaltarena. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

Die TuSpo-Mannschaft 1956 (hintere Reihe v. l. ): Walter Frank, Karlheinz Dietermann, Karl Hanicz, Edwin Schmidt, Manfred Pfeiffer. Mittlere Reihe : Heinz Meuser, Fred Dietrich, Waldemar Rödling. Vorne: Wolfgang Dietermann, Werner Scheufler, Richard Scheufler. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

Die TuSpo-Mannschaft 1956 (hintere Reihe v. l. ): Walter Frank, Karlheinz Dietermann, Karl Hanicz, Edwin Schmidt, Manfred Pfeiffer. Mittlere Reihe : Heinz Meuser, Fred Dietrich, Waldemar Rödling. Vorne: Wolfgang Dietermann, Werner Scheufler, Richard Scheufler. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

Die TuSpo-Mannschaft von 1961 (v.l.): Norbert Grün, Emil Schenk, Walter Schmidt, Gerhard Dietermann, Helmut Wilhelm, Hans-Dieter Kunz, Siegfried Hermann, Adolf Sedlaczek, Ewald Hammel, Erwin Elsner, Franz Sedlaczek, Spielausschuss: Karlheinz Dietermann. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

Die TuSpo-Mannschaft von 1961 (v.l.): Norbert Grün, Emil Schenk, Walter Schmidt, Gerhard Dietermann, Helmut Wilhelm, Hans-Dieter Kunz, Siegfried Hermann, Adolf Sedlaczek, Ewald Hammel, Erwin Elsner, Franz Sedlaczek, Spielausschuss: Karlheinz Dietermann. Foto: Archiv TuSpo Beilstein

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Greifenstein Ort Hessen Lahn-dill-kreis Greifenstein Beilstein
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