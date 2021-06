In Ferienhäuser eingebrochen

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN - Unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagabend, 27. Juni, und Montagmorgen, 28. Juni, zwei Ferienhäuser in der Straße "Vor der Buchschirm" in Greifenstein aufgebrochen. Auf einem Grundstück hebelten sie die Hintereingangstür des Gebäudes auf und durchsuchten alle Räume und Schränke. Aus dem Haus nahmen die Diebe eine Uhr und Haushaltsgeräte mit. Sie brachen zudem den Gartenschuppen auf und stahlen drei Heckenscheren und einen Rasenkantenschneider. Der Schaden beläuft sich auf 1300 Euro. Aus einem zweiten Ferienhaus stahlen die Täter einen Fernseher. Auch dort hatten sie eine Tür aufgebrochen, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Der Schaden dort wird mit 700 Euro beziffert. Die Polizei fragt, wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 19 Uhr und 9 Uhr im Bereich des Wochenendgebiets aufgefallen sind. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.