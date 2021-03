In Greifenstein entsteht wieder eine Hutelandschaft

Die Nabu-Ortsgruppe Greifenstein ist bei dem Projekt am "Hammelsheck" im Boot und hat beispielsweise Infoschilder aufgestellt. Foto: Katrin Weber

GREIFENSTEIN - Bei Greifenstein soll das Gewann "Hammelsheck" zwischen Tennisplätzen und Ortsrand wieder eine offene Hutelandschaft werden. Das Projekt hat begonnen. Auf einer Fläche von 1,2 Hektar wurden Schwarzdornhecken entfernt. Die mächtigen Huteeichen stehen nun frei.

"Hammelsheck" und "Schultheißenhain" sind insgesamt elf Hektar groß und gehören zum Natura-2000-Gebiet "Fleisbachtal und Hindstein". Etwas mehr als ein Zehntel davon ist für die offenen Hutelandschaft vorgesehen, erläutert Michael Junker, Revierförster der Gemeinde Greifenstein, der das Vorhaben seitens der Gemeinde betreut.

Schwarzdorn hat seltene Pflanzen zurückgedrängt

In den vergangenen Jahrzehnten war Schwarzdorn immer weiter in die Fläche hineingewachsen. "Die Wiese konnte dadurch nicht mehr bewirtschaftet werden", stellt Junker die Situation dar, die bis vor Kurzem herrschte: "Der Schwarzdorn hatte sich so breitgemacht, dass er nicht mehr zurückgedrängt werden konnte und mit großem Gerät auf dem Gelände gearbeitet werden musste." Ein 22-Tonnen-Bagger mit Mulchkopf entfernte die Pflanzen.

Junker berichtet, dass Passanten teilweise "recht forsch" reagiert hätten. "Doch wenn man ihnen das Vorhaben erklärt hat, hatten sie Verständnis", sagt er. Das schwere Gerät hat bei der Arbeit tiefe Spuren hinterlassen, die einigen aufgestoßen seien: "Alle Schäden werden nachgearbeitet, gerade gezogen und eingesät." Der Forstmann weist darauf hin, dass die Arbeiten zu diesem Zeitpunkt hätten vorgenommen werden müssen und bittet um Verständnis: "Wir sind auf die Brut- und Setzzeiten angewiesen."

Angesiedelt ist das Pflegeprojekt "Hanmmelsheck" beim Forstamt Wetzlar, das im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium (RP) Gießen das Natura-200-Gebiet "Fleisbachtal und Hindstein" betreut. Die mächtigen Huteeichen zwischen Tennisplatz und Siedlung im Jungenwald zeugen davon, dass die Fläche kulturhistorisch einst intensiv bewirtschaftet wurde, sagt Junker. Die Bäume sind zudem als Naturdenkmal ausgewiesen.

Das nun bearbeitete Areal wird auf der einen Seite durch einen Lesesteinwall vom Ackerland abgegrenzt. Dieser Wall ist auf der Seite Richtung Tennisplätze nach wie vor vorhanden. Somit sind auf den 1,2 Hektar gleich mehrere Biotope zu finden, unter anderem ein Refugium für Reptilien wie Echsen, Salamander und Co. Der Wall besteht aus Basaltblöcken, die vom Basaltschlot des Hindsteins stammen.

Auf der Fläche konnten bei der Grunddatenerhebung 2003 die seltenen und wertvollen Lebensraumtypen Pfeifergraswiese, Borstgrasrasen und magere Flachland-Mähwiese kartiert werden. Doch schon damals habe es negative Prognosen für deren Erhalt gegeben, teilt Johannes Volkmar vom Forstamt Wetzlar mit. Grund dafür seien die nicht ausreichende Pflege und die Verbuschung gewesen.

Das "Hammelsheck" wird wieder Hutelandschaft

In der nächsten Kartierung 2019/20 sei die Vorhersage bestätigt worden. "Höchste Zeit also, die länger geplante Wiederherstellung der Hute in Angriff zu nehmen", schreibt Volk in einer Mitteilung über das Projekt. 2018 verständigen sich auf Initiative des Forstamts die Gemeinde Greifenstein, die Obere und die Untere Naturschutzbehörde, die Nabu-Ortsgruppe Greifenstein und ein landwirtschaftlicher Bewirtschafter darauf, das "Hammelshecke" wieder als offene Hutelandschaft herzustellen. Damit soll der Zustand der Grünlandlebensräume verbessert werden.

Der Pflegeeinsatz obliegt nun Gemeindeförster Junker, der seit einem Jahr in Greifenstein tätig ist. Die Aufwertung der Fläche wird dem Ökokonto der Gemeinde gutgeschrieben.