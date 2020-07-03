Freitag,
03.07.2020 - 23:00
2 min
In Greifenstein werden Fahrer für den Bürgerbus gesucht
Einstimmig sprach das Greifensteiner Parlament für einen Bürgerbus aus. Die Verwaltung soll nun ein Betriebskonzept für den Bürgerbus erarbeiten und in Wiesbaden einreichen.
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