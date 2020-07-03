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Freitag, 03.07.2020 - 23:00
2 min

In Greifenstein werden Fahrer für den Bürgerbus gesucht

Einstimmig sprach das Greifensteiner Parlament für einen Bürgerbus aus. Die Verwaltung soll nun ein Betriebskonzept für den Bürgerbus erarbeiten und in Wiesbaden einreichen.

Von Katrin Weber

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Greifenstein Ort Hessen Lahn-dill-kreis Greifenstein Greifenstein-ulm
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