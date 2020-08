Jan Henrich führt Greifensteins SPD

Wechsel bei Greifensteins SPD: der neue Vorsitzende Jan Heinrich (l.) mit seinem Vorgänger WernerSpies. (Foto: Klaus Schmidt)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN - (kdrs). Werner Spies hat, wie angekündigt, den Vorsitz des SPD-Ortsvereins Greifenstein aufgegeben. Die Jahreshauptversammlung hat nun im Rodenrother Dorfgemeinschaftshaus Jan Henrich zum Nachfolger gewählt.

Stellvertreter sind Markus Thor und Fred Schaffarz, die Kasse führt weiter Sascha Schmidt, Alexander Ott bleibt Schriftführer. Beisitzer sind Jürgen Engel, Antje Görbing, Magdalene Kunz, Brigitte Marczik-Bovermann, Holger Rumpf, Lothar Schäfer, Klaus Schmidt und Daniel Zugaj.

Am Anfang stand die Verabschiedung von Spies, der der SPD seit über 50 Jahren angehört und die meiste Zeit davon in der Kommunalpolitik engagiert war – als Ortsbeirat, Gemeindevertreter, Erster Beigeordneter und Vorsitzender der Gemeindevertretung. In einer Laudatio würdigte Jürgen Engel den Einsatz von Spies in der Gemeinde und für die SPD. Die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt ehrte Gudrun Gerdt für 50-jährige Mitgliedschaft und gab in ihrem „Bericht aus Berlin“ einen Überblick, was die SPD, „gerade in der Corona-Krise und oft gegen Widerstand des größeren Koalitionspartners“, an Verbesserungen durchgesetzt habe.