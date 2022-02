Jungen Menschen einen Ort zum Entfalten bieten

Das VJM-Freizeitheim Rodenroth muss aufgrund der pandemischen Lage derzeit noch auf Gäste verzichten. Sascha Hardt, Leiter des Heimes, hofft allerdings auf eine Normalisierung in den nächsten Monaten. Foto: CVJM Wetzlar-Gießen

GREIFENSTEIN-RODENROTH - Der Kreisverband Wetzlar-Gießen des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) hat seine Kreisvertretung pandemiebedingt online abgehalten.

Ein Thema war dem CVJM-Kreisverband dabei besonders wichtig: Anke Schwarz vom CVJM-Westbund referierte über psychosoziale Folgen der Pandemie. Von diesen seien insbesondere viele junge Menschen betroffen. Schwarz betonte, dass ein CVJM kein Ersatz für professionelle psychologische Hilfe sein könne. Der Verein könne jedoch den Platz bieten, sich frei zu entfalten und ein besonderes Augenmerk auf das Wohlbefinden der jungen Menschen legen. Nach zwei Jahren Pandemie sei dies enorm wichtig.

Die Jahresberichte der Vorstandsvorsitzenden Katharina Schäfer und des stellvertretenden Hausleiters des Rodenrother Freizeitzentrums, Sascha Hardt, ließ erkennen, dass das vergangene Jahr aus Sicht des CVJM kein einfaches gewesen ist. Bis in den Mai 2021 hinein konnte aufgrund der pandemischen Lage keine Belegung im Freizeitzentrum in Rodenroth stattfinden. Auch aktuell muss es auf Gäste verzichten.

Sascha Hardt geht jedoch davon aus, dass sich die Corona-Lage im März und April entspannt und er wieder viele Menschen willkommen heißen kann: "Bis Oktober dieses Jahres ist unser Belegungskalender recht gut gefüllt, wobei wir ja leider keine hundertprozentige Bettenauslastung belegen können. Bis jetzt haben wir eine Buchungszahl von circa 8500 Übernachtungen im Haupthaus", berichtete Hardt.

Digitale Angebote nach Corona beibehalten

Die Pandemie betraf und betrifft auch viele Gruppenstunden und Veranstaltungen im CVJM-Kreisverband. "Deshalb gab es auch in dieser Zeit vor allem digitale Angebote, wie unsere CVJM-Spots oder CVJM-Zoom, die man auch jetzt noch bei Youtube finden kann. Außerdem gab es für Familien mit Kindern im Jungscharalter einen Erlebnisparcours in Rodenroth, bei dem man sich auf die Suche nach einem Fahnendieb begeben konnte", sagte Katharina Schäfer. Manche digitalen Angebote will der Verein nach der Pandemie weiterführen. Sie freute sich darüber, dass der CVJM im Sommer nach einem Jahr Pause wieder Zeltlagerfreizeiten anbieten konnte.

Was die kommenden Monate betrifft, blickt Katharina Schäfer optimistisch in die Zukunft: "Wir halten an der Hoffnung fest, dass es in absehbarer Zeit wieder möglich wird, sich zu treffen. Sicherlich weiterhin unter Beachtung einiger Hygienemaßnahmen, aber dafür kann man sich auch wieder vor Ort sehen", erklärte sie.

Der Kreisverband plant aktuell mit einer Seminarwoche in den Osterferien und möchte am Sonntag, 1. Mai, den Freundestag in Rodenroth veranstalten. Ebenso plant er mit den Zeltlagern im Sommer.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Christian Grebeldinger als Kassenprüfer gewählt. Er ersetzt Klaus Rühl, der das Amt in den vergangenen zwei Jahren ausgeführt hat. Die Kreisvertretung wurde durch einen Gottesdienst mit Abendmahl beendet. In diesem Rahmen wurden die Mitarbeiter für die jeweiligen Sparten berufen.