Kann Greifenstein das Ulmer Nadelöhr entschärfen?

Kann die Gemeinde Greifenstein das Nadelöhr mitten in Ulm "entschärfen"? Die Grundlage dafür haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung jedenfalls schon mal gelegt: Sie beschlossen eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach Paragraf 25 Baugesetzbuch, die es ermöglicht Grundstücke für eine sogenannte geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern. Die Gemeinde Greifenstein hat nun die Möglichkeit, die Ortsdurchfahrt in Ulm, wo es in der Kurve von der Holzhäuser Straße in die Erwin-Piscator-Straße wegen der Enge immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt, zu gestalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie dort zwei Grundstücke kauft. Mit der neuen Satzung kann nun das Vorkaufsrecht der Gemeinde geltend gemacht werden. Die entsprechende Satzung hatte im Oktober die CDU beantragt. Foto: Katrin Weber