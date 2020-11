Kinder machen Museum

Jörg Krauskopf, Helge Huisgen und Mohammad Al Jashamy bauen mit Unterstützung von Sam und Anton (von links) das Fachwerkhaus im Garten des Torhauses auf. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN - "Wir machen Museum" - das Projekt des Kinder-Kulturzentrums (KiKuz) war trotz Corona ein Erfolg. Jetzt ging die Veranstaltungsreihe zu Ende.

Mehr als 32 Kinder kamen zum Torhaus der Burg Greifenstein, aus dem der Verein ein Mittelalter-Mitmachmuseum für Kinder machen möchte, und erlebten vor allem im Garten eine Menge abenteuerliche, interessante und lehrreiche Workshops.

Nachdem im vergangenen Jahr unter dem Motto "Ich kann Museum" zunächst das Phänomania-Erfahrungsfeld in Essen, das Filmmuseum in Frankfurt und das Mathematikum in Gießen besucht worden waren, hatten rund 20 Kinder Ideen für "ihr" Mittelaltermuseum zusammen getragen. So konnte es in diesem Jahr nahtlos mit dem Projekt "Wir machen Museum" weiter gehen. Vorsitzender Andreas Stahl und seine Stellvertreterin Christine Krauskopf hatten mit ihrem Team Angebote ausgewählt, die auch in der besonderen Pandemie-Situation Spaß machten. Es ging beispielsweise um Kinderspiele, um Nahrung, Kleidung, oder Wohnung. "Wir haben wieder Expertinnen und Experten gefunden, die uns viel gezeigt und erklärt haben", sagt Krauskopf, die neben den Workshopleitern besonders Tanja Hlawatsch, der guten Seele von KiKuZ, und Sascha Metz, der die Kinder im Vereinsbus holte und wieder nach Hause brachte, dankte. "Wir haben getöpfert und gehämmert, gekocht und gegärtnert, aber auch Mittelhochdeutsch gesprochen und Wolle gewaschen, nennt Krauskopf nur einige Themen.

Halloween-Party fällt

wegen Corona aus

Zum Ende der Veranstaltungsreihe stand der Bau eines Fachwerkhauses auf dem Programm. Die Materialien waren vom Bildungszentrum des Zimmererhandwerks in Kassel zur Verfügung gestellt worden. Allerdings war es wegen der aktuell kritischen Corona-Situation beim "Hausbau" entschieden ruhiger als geplant. Eigentlich sollte es nämlich zum Projekt-Abschluss eine Halloween-Party geben, bei der es ordentlich gruselig werden sollte. Schon am Freitag sollte gebastelt und das Torhaus samt Garten geschmückt werden, damit es am Samstag neben dem Hausbau noch viel Programm geben konnte. Wer nicht in der Umgebung umher streifte und im Wald Geister aufschreckte, hätte im Torhaus Schminken, Halloween-Olympiade, eine Prämierung des schönsten Kostüms und natürlich schaurige Leckereien, alkoholfreien Punsch und mehr genießen können. Leider blieb es beim Aufbau des Fachwerkhäuschens durch Jörg Krauskopf, Helge Huisgen und Mohammad Al Jashamy, denen Anton und Sam unter die Arme griffen.

Im nächsten Jahr geht es ganz sicher weiter, denn die KiKuZ-Macher lassen sich so schnell nicht unterkriegen. Das Mitmach-Museum im Torhaus rückt in immer greifbarere Nähe und die Ideen gehen vor allem den Kindern sicher nicht aus. Die Kinder dürfen also gespannt sein und sich auf ein weiteres spannendes KiKuZ-Jahr freuen.