"Kleiner Wäller" - großer Genuss: zehn neue Spazierwanderwege

Eine Station der "Kleiner Wäller"-Tour "Hessentagswanderweg": der Aussichtsturm "Dillblick", der vom Herborner Dollenberg aus seinem Namen alle Ehre macht und denjenigen, die ihn erklettern, eine Panoramasicht über die Stadt bietet.

Herborn/Greifenstein (red). Für die Menschen, die gerne schlendern und weniger lange Touren bewältigen, hält der Westerwald Spazierwege und Spazierwanderwege der Rubrik "Kleiner Wäller" parat. Alle Touren sind einheitlich markiert sowie an den Startpunkten Infotafeln und Wegweiser aufgestellt worden.

Die "Kleiner Wäller"-Wege sind für das erholsame Gehen ohne spezielle Vorbereitung und Ausrüstung geeignet, aber auch für Gelegenheitswanderer, die Lust auf kurze Touren haben. "Die ersten zehn 'Kleinen Wäller' gehen jetzt an den Start", sagt Christoph Hoopmann, Geschäftsführer des Westerwald-Touristik-Service. "Die Spazierwege sind kurze Touren für jedermann", sagt auch Katrin Cramer als Projektmanagerin Wandern. Sie durchstreifen oft gemütliche Ortschaften und schöne Naturlandschaften.

Die Spazierwanderwege sind etwas länger, man bewegt sich mehr und ist zwischen einer und drei Stunden unterwegs. Sie sollen zudem eine sehr gute Vorbereitung für anspruchsvollere Wanderstrecken sein.

Viele Wege eignen sich als "Tour für zwischendurch"

Weitere Touren sind in Planung und sollen bis nächstes Jahr umgesetzt werden.

Hessischer Westerwald: Auf dem "Hessentagswanderweg" locken in Herborn die malerische Altstadt, der Aussichtsturm "Dillblick" und das Wildgehege. Es geht auf fünf Kilometern durch und um Herborn herum.

Der Weg "Basalt + Wasser" beginnt an der Ulmbachtalsperre zwischen Beilstein und Holzhausen und führt auf etwas mehr als 7,6 Kilometern durch den Wald und den "BASALT-PARKours" in Beilstein vorbei an unterschiedlichen Basaltbauwerken.

Auf der Tour "Kunst + Natur" entdeckt man im Greifensteiner Ortsteil Allendorf auf fünf Kilometern die Schönheit der Natur und den Skulpturenpark von Siegfried Fietz.

Hoher Westerwald/Wäller Land: Auf der abwechslungsreichen Tour "Wolfsteine" beeindrucken auf gut 7,2 Kilometern zahlreiche Basaltformationen und der Wildpark Bad Marienberg. Die Tour "Wiesensee" führt auf 6,4 Kilometern rund um selbiges Gewässer in der Nähe von Pottum und bietet einen tollen Seeblick und viel Natur.

Region Westerwald/Naturregion Sieg: Der "Weg der Sinne" fordert auf 2,3 Kilometern die Sinne heraus und lässt die wunderbare Natur rund um Werkhausen erleben.

Und der "Sagenweg" führt auf 4,6 Kilometern auf die Spuren von "Boller Mosch", der "weißen Frau" und der alten Burg Mehren.

Naturpark Rhein-Westerwald: Eine spannende Tour durch Wald und Feld - unter anderem zum Roßbacher Häubchen - bietet die 5,5 Kilometer lange "Häubchen-Tour".

Eine schöne "Tour für zwischendurch" ist die "Wied-Runde" auf drei Kilometern durch den Ort Waldbreitbach und an der Wied entlang.

Nicht nur Zwerge sollen den etwa 4,5 Kilometer langen "Zwergenweg" bei Rengsdorf mögen. In seinem Verlauf gibt es einige Höhlen zu bestaunen und auch andere Naturschönheiten zu genießen.