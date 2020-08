Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke kommt nach Greifenstein

Kommt gleich zwei Mal nach Greifenstein: Dr. Mark Benecke. Foto: Thomas van de Scheck

Greifenstein (gh). Dr. Mark Benecke kommt für zwei Open-Air-Vorträge auf Burg Greifenstein. Und zwar geht es am Donnerstag, 20. August, um "Serienmord" und am Freitag, 21. August, um die "Mafia in New York". Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Tickets (ab 34,09 Euro) sind unter (gh). Dr. Mark Benecke kommt für zwei Open-Air-Vorträge auf Burg Greifenstein. Und zwar geht es am Donnerstag, 20. August, um "Serienmord" und am Freitag, 21. August, um die "Mafia in New York". Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Tickets (ab 34,09 Euro) sind unter www.adticket.de zu haben.

In dem Vortrag "Serienmord" erklärt Benecke, dass manche Täter ganz anders sind als alle anderen: Serientäter sehen klar, handeln aber absolut unsozial. Wie passt das zusammen? Er befragte einen Täter, der über 300 Kinder getötet hat.

In "Mafia in New York" spannt Benecke einen Bogen von den schwarz-weißen Anfängen der Mafia in New York über die Prohibitionszeit bis hin zur modernen organisierten Kriminalität; mit Videos von Tatorten und Morden berühmter Gangster.

Der Kriminalbiologe widmet sich auf skurrile bis teilweise eklige Weise spannenden Fragen: Wieso sind die Fingernägel der aufgedunsenen Männerleiche so lang und welche Madenart kriecht aus ihrem Mundwinkel? Durch seine Analyse verschiedener Insekten, die auf Leichen gefunden wurden, konnte Verbrechern weltweit das Handwerk gelegt werden. Auf Greifenstein bekommt man nun Einblick in die Arbeit des bekannten Kölner Kriminalbiologen. Allerdings, so wird gewarnt, kann sich einem beim Anblick einiger Fotos schon der Magen umdrehen.

Ein Einlass nach Beginn ist nicht mehr möglich. Foto- und Filmaufnahmen sind während des Vortrags nicht erlaubt. Die Veranstaltungen sind auf 249 Besuchern limitiert. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygienemaßnahmen.