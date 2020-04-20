Montag,
20.04.2020 - 09:00
2 min
Kulturveranstaltungen auf Burg Greifenstein retten
Aufgrund der Corona-Pandemie sind auch auf der Burg Greifenstein derzeit alle Veranstaltungen abgesagt. Der Vorstand des Greifensteinvereins ist auf der Suche nach Ersatzterminen.
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