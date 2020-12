Land gibt über 83 000 Euro für Greifensteins Entwicklung

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN-BEILSTEIN - Gerade noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsurlaub von Greifensteins Bürgermeisterin Marion Sander (parteilos) hat der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (FWG) Förderbescheide nach Beilstein ins Rathaus gebracht. Insgesamt ging es um über 83 000 Euro vom Land Hessen für Projekte in der Dorfentwicklung.

Geld gibt es für den geplanten Jugendraum im Untergeschoss der Ulmtalhalle in Allendorf. In einer "Ideen-Werkstatt" hatten Greifensteiner Jugendliche den Wunsch nach einem Treffpunkt formuliert und konkrete Ideen und Vorschläge erarbeitet. Diese wurden in das Dorfentwicklungsprogramm eingearbeitet. 34 000 Euro werden investiert. 24 650 Euro davon kommen aus Wiesbaden.

40 000 Euro sind für den Multifunktionskäfig für beispielsweise Fußball und Basketball vorgesehen. Die Anlage soll ebenfalls in Allendorf errichtet werden, und zwar in der Nähe des Jugendraums. 29 310 Euro beträgt die Förderung für das Vorhaben.

"Tourismus-Werkstatt" soll Greifenstein weiterbringen

Um in einer "Tourismus-Werkstatt" Greifenstein und seine touristischen Möglichkeiten weiter voranzubringen, sind 30 000 Euro angesetzt. 21 165 Euro davon bezahlt das Land Hessen.

Der vierte Förderbescheid lautet über eine Summe in Höhe von 8500 Euro für den Beratervertrag für private Vorhaben im Rahmen der Dorfentwicklung. Der Anschlussvertrag ist insgesamt mit 12 000 Euro angesetzt. Davon wird der Fachmann finanziert, der private Antragsteller kostenfrei für ihr Projekt berät.

"Dies sind alles sinnvolle Projekte, die nachhaltig und notwendig sind", sagte Esch: "Sie sind gut für die Struktur der Gemeinde."