Livemusik von Singa und Band "8onStage" in Allendorf

Singa (vorn, Mitte) und die Gruppe "8onStage" spielen live im Outdoor-Zentrum in Allendorf. Foto: Outdoor-Zentrum

GREIFENSTEIN-ALLENDORF - Wer das Outdoor-Zentrum Lahntal kennt, kennt wahrscheinlich auch Singa, den Sohn von Manfred Köhnlein und Sanni Diesner. Er hat schon als Kind mit wilden Locken und Schlagzeug die Waldbühne gerockt.

Nun ist der gebürtige Kalifornier 18 Jahre alt und will neuen Schwung in das Unternehmen bringen, das seine Eltern in 22 Jahren aufgebaut haben.

Unter dem Namen "Casona Studios" möchte er in Los Angeles, auf Teneriffa, aber auch in Allendorf, unweit des Outdoor-Zentrums, Plätze schaffen, an denen Künstlerinnen und Künstler zusammenkommen können, um zu arbeiten.

Singa selbst verfolgt, neben Plänen zur Weiterführung der Familientradition, weiter seinen Traum als Musiker.

So war er 2020 mit Elul Dawit aus Herborn im Finale der Castingshow "Dein Song" auf KiKA. Dort lernte er junge Musiker aus ganz Deutschland kennen, zum Beispiel CassMae, die seit ihrer Geburt blind durchs Leben geht und mit ihrem indischen Pop-Gesang unter anderem Angela Merkel beeindruckte.

Gemeinsam mit CassMae und weiteren ehemalige "Dein Song"-Akteuren gründete Singa das Musikerkollektiv "8onStage", das jungen Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Deutschland die Möglichkeit gibt, ihre Karrieren gemeinsam zu fördern.

Startschuss für das Projekt war 2020 ein Konzert auf der Waldbühne. Nun bringt Singa nach Auftritten, unter anderem auf Teneriffa, "8onStage" und die Genres der einzelnen Künstler am 30. April ab 18 ins Outdoor-Zentrum. Mit dabei: Vorband "Track 4" und Sarah Hübers, "Dein Song"-Gewinnerin 2021. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Außerdem stellt Singa Lieder aus seinem Debütalbum "Excellence" zum ersten Mal live vor. Tickets (8,80 Euro) auf www.OutdoorZentrum.com.