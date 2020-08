Mark Benecke referiert auf Burg Greifenstein

Mark Benecke nimmt das Publikum im Greifensteiner Burghof mit in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele. Foto: Sabine Glinke

Greifenstein. Wolfsgeheul erklingt im Hof der Burg Greifenstein. Für die 250 Besucher an diesem Abend ist das das Signal, ab jetzt auf den Plätzen sitzen zu bleiben und zu lauschen. Das, was da auf der Bühne passiert, ist auch viel zu spannend, um auch nur einen Gedanken an etwas anderes zu verschwenden. Dr. Mark Benecke ist gekommen, um den Gästen spannende Einblicke in seinen Arbeitsalltag als Kriminalbiologe zu geben. Gleich an zwei Abenden hintereinander war er auf Greifenstein zu Gast; während am Donnerstag das Thema "Serienmord" auf der Agenda stand, ging es am Freitag um die "Mafia in New York". Beide Abende waren - corona-konform - mit jeweils 250 Gästen ausverkauft.

In seinem Vortrag "Serienmord" nimmt Benecke das Publikum mit in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele. Er stellt den Zuhörern bekannte Serienmörder und deren Verbrechen vor. Im Fokus immer das, was zu seinem Arbeitsalltag gehört: Spuren und was sie erzählen. Zwar sind seine Vorträge auch gespickt mit psychologischem Wissen, schließlich hat er auch mal Psychologie studiert, mit seiner Ex-Frau, der Kriminalpsychologin Lydia Benecke, hat er mehrere Bücher verfasst, dennoch betont er: Gefühle, Meinungen - das interessiere ihn in seinem Beruf nicht, wichtig seien da nur die Fakten.

Doch ab wann ist ein Serienmörder eigentlich ein Serienmörder? Armin Meiwes etwa, der als "Kannibale von Rotenburg" bekannt wurde, hatte nur ein Opfer, der Kolumbianer Luis Alfredo Garavito trennte 300 Jungen den Kopf ab. Aber: "Ausschlaggebend ist, dass er weiter gemacht hätte, wenn man ihn nicht gefasst hätte." Abgrundtief scheint das, was in den Köpfen von Serienmördern vor sich geht, doch Benecke warnt: Es sind die Überangepassten, die Unauffälligen, die zu solchen Taten fähig sind, zumeist aufgrund von Bindungsstörungen, Narzissmus, anti-sozialen Persönlichkeitsstörungen oder Psychopathie. Immer aber wieder betont Benecke: "Diese Täter sind nicht psychisch krank" - anders als Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Psychosen oder Depressionen handelten sie bei vollem Bewusstsein. Man müsse dafür kein Verständnis haben, aber es gelte zu bedenken: "In ihrer Welt ist das, was sie tun, richtig." Daher sei das Spurenlesen umso wichtiger.

Die Fälle, an denen Benecke mitgearbeitet hat, sind harter Tobak, es geht um Verstümmelung, Pädophilie, Kannibalismus, um Hosenträger aus Menschenhaut. Gesehen hat er selbst vermutlich schon alles, Dinge, die die Zuhörer für unmöglich halten, die aber in allen von uns schlummern und die durch unterschiedliche Faktoren erweckt werden. "Psychopathen sind zu 99 Prozent wie wir alle - aber dieses eine verbleibende Prozent ist ausschlaggebend."

Müsste einem bei Beneckes Ausführungen eigentlich kotzübel werden - auf explizites Fotomaterial verzichtet er übrigens weitestgehend - schafft es der 49-Jährige, die Abgründe mit soviel Humor und Sachkenntnis zu servieren, dass man das Gefühl hat, man könne demnächst problemlos an der Abendtafel im Familienkreis ebenso locker über Dinge wie Nekrophilie oder das Verspeisen von menschlichen Gesäßmuskeln plaudern.

In der Pause gibt sich Benecke dann bewusst besuchernah - Selfies und Autogramme gibt es nur corona-konform mit entsprechendem Abstand. Wer es lieber tierisch mag, kann einmal eine der beiden mitgebrachten Fauchschaben auf die Hand nehmen. Die ungewöhnlichen Haustiere des Kriminalbiologen sind bereits Kult bei seinen Vorträgen, schließlich ist die forensische Entomologie (Insektenkunde) eines seiner Fachgebiete. Und die Moral von der Geschichte? "Sie wissen jetzt, woran man Psychopathen erkennt, wenn man sie vor sich hat."