Marmelade und Pesto gegen die Krise

Horst-Dieter Herr (kleines Bild) musste 66 Gruppen absagen.

Greifenstein-Rodenroth (red/gh). Das CVJM-Freizeitzentrum in Rodenroth ist in Zeiten der Corona-Krise keine Ausnahme: Es ist geschlossen.

Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten sowie die fünf geplanten Zeltlager in diesem Sommer können nicht stattfinden, wenn die Regelungen zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus nicht gelockert oder aufgehoben werden.

Der Leiter des Zentrums, Horst-Dieter Herr, sagte, dass zwar eine Belegung seit dem 15. Mai erlaubt ist, aber durch die gesetzlichen Auflagen habe eine Öffnung für Gruppen keinen Sinn. So seien alle Klassenfahrten bis zu den Herbstferien untersagt. Sollten doch Gruppen anreisen, dürfe das mit 120 Betten ausgestattete Zentrum nur maximal 24 Personen aufnehmen.

Zudem machten die gültigen Verordnungen wie Abstand halten und die Hygieneregeln in den Zimmern eine Belegung von Gruppen mit Minderjährigen nicht möglich. Auch wäre durch die Hygienemaßnahmen in Küche und Hauswirtschaft ein erheblicher Mehraufwand an Personal, Material und Zeit nötig.

Laut Herr ist eine Wiedereröffnung des Freizeitzentrums erst ohne diese Beschränkungen möglich. Bisher hat er 66 Gruppen absagen müssen, einschließlich der Zeltlager. Wenn die jetzigen Auflagen bestehen bleiben, werde man bis Ende dieses Jahres keine Gäste mehr beherbergen können.

Das Hauspersonal befinde sich in Kurzarbeit; bei längerem Stillstand drohen Entlassungen. Die finanziellen Verluste würden sich bei einer Schließung bis Jahresende auf etwa 300 000 Euro summieren.

Einnahmen aus

dem Online-Shop

Die monatlichen Fixkosten für das Freizeitheim belaufen sich laut Herr im Normalbetrieb auf 25 000 Euro, aktuell während der Schließung seien es 8860 Euro. Deshalb sei das Freizeitzentrum stärker auf die Unterstützung von Freunden angewiesen.

Darüber hinaus habe man einen Online-Shop eingerichtet (shop.cvjmroro.de). Dort kann man Lebensmittel wie Marmeladen, Brotaufstriche oder Pesto, die der Koch Tom Schönbach herstellt, erwerben, sowie handgenähte Mund-Nase-Bedeckungen. Der Erlös kommt in voller Höhe dem Freizeitzentrum zugute. Info: www.cvjmroro.de