Mauer gerammt und von Unfallstelle geflüchtet

GREIFENSTEIN-ULM - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag in der Erwin-Piscator-Straße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr vernahm ein Anwohner einen lauten Knall. Wie sich später herausstellte, war der flüchtige Unfallfahrer in einer Hauseinfahrt gegen einen Bruchsteinpfosten sowie gegen eine Mülltonne geprallt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. In diesem Zusammenhang fiel ein vierachsiger Lkw mit roter oder weißer Plane auf. Ob diese Beobachtung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, kann momentan noch nicht gesagt werden. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Kollision beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise unter Telefon 0 27 72-4 70 50.