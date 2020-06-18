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Donnerstag, 18.06.2020 - 23:00
2 min

Mehr Spielplätze als Friedhöfe: Neue Anlage in Odersberg

Die Gemeinde Greifenstein baut für 23 000 Euro Materialkosten einen neuen Spielplatz in Odersberg

Von Katrin Weber
Bürgermeisterin Marion Sander und Bauamtsleiter Burkhard Fey testen das Karussell des neuen Spielplatzes. Foto: Katrin Weber

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Greifenstein Ort Hessen Lahn-dill-kreis Greifenstein Odersberg
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