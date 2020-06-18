Donnerstag,
18.06.2020 - 23:00
2 min
Mehr Spielplätze als Friedhöfe: Neue Anlage in Odersberg
Die Gemeinde Greifenstein baut für 23 000 Euro Materialkosten einen neuen Spielplatz in Odersberg
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