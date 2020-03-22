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Sonntag, 22.03.2020 - 19:00
2 min

Nach "Dein Song"-Finale: Für Elul und Singa geht's gleich weiter

Am Ende haben sie zwar nicht gewonnen. Aber für Elul Dawit (18) und Singa Diesner (15) waren der Start und die Finalteilnahme bei der KiKA-Talentshow "Dein Song" eine Bereicherung.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Eine wertvolle Erfahrung: Elul Dawit (l.) aus Herbornseelbach und der Greifensteiner Singa waren Teil der TV-Show "Dein Song" - und schafften es bis ins Finale. Foto: Andrea Enderlein/ZDF

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