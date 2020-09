Ökumenisch auf dem Pilgerweg von Driedorf nach Beilstein

Folgt dem Holzkreuz: 60 Männer und Frauen wandern auf dem "ökumenischen Pilgerweg" Foto: Evangelisches Dekanat an der Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Driedorf/Greifenstein-Beilstein (red). Katholiken und Protestanten haben sich am Samstag zum elften Mal gemeinsam auf einen "ökumenischen Pilgerweg" gemacht. Coronabedingt fanden diesmal alle Teile der Veranstaltung unter freiem Himmel statt.

Für die zwölf Kilometer lange Tour hatte das neue Vorbereitungsteam - Ursula Müller, Andrea Satzke, Uwe Seibert, Pater Paulose Chatheli und Regina Koob - eine Route vom Junkernschloss in Driedorf über Seilhofen zum "Martin-Luther-Haus" in Beilstein und von dort über Münchhausen zurück nach Driedorf gewählt. Rund 60 Pilger waren dabei.

Das Thema lautete "Zurück in die Zukunft" und beleuchtete die aktuelle Situation: "In diesen Tagen wurden und werden unsere Beziehungen oft auf eine harte Probe gestellt", sagte Andrea Satzke. "Wir mussten auf Distanz gehen in den letzten Wochen, zum Schutz unserer Mitmenschen und zu unserem eigenen. Schrittweise tasten wir uns zurück in unser gewohntes Leben."

Spirituelle Impulse demnächst im Internet

Bei den spirituellen Impulsen unterwegs ging es immer wieder um die Beziehungen zueinander und zu Gott sowie die bedrohte Schöpfung.

Die Entscheidung, trotz Corona den Pilgerweg anzubieten, wurde von allen Teilnehmern begrüßt. Eine Frau schrieb hinterher: "Danke für diesen wertvollen Tag. Es hat mir sehr gutgetan, und ich werde noch lange daran zurückdenken."

Einige der spirituellen Impulse auf dem Pilgerweg wurden in Bild und Ton aufgezeichnet. Sie werden demnächst im "YouTube"-Kanal "Katholisch an der Dill" zu sehen sein.