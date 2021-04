Online basteln mit der Lehrerin

Basteln mit Lehrerin Sandra Weiler geht auch online. Foto: Nassau-Oranien-Schule

GREIFENSTEIN-BEILSTEIN - Homeschooling, Distanzunterricht, Wechselunterricht - auf all das haben sich die Lehrer, Schüler und Eltern der Grundschule Beilstein eingestellt. Durch Videokonferenzen, Erklärfilme der Lehrer, die Buchtaucher-App und Wochenpläne konnten die Lerninhalte in den Kernfächern gut vermittelt werden.

Doch das, was neben diesen Lerninhalten die Arbeit an der Grundschule auszeichnet, bleibt zurzeit größtenteils auf der Strecke: das Miteinander. Vor Corona wurden den Kindern 16 kostenfreie AGs angeboten, sodass 93 Prozent aller Schüler an den Ganztagsangeboten teilnehmen und jeden Tag rund 60 Kinder zusammen essen konnten.

Nun gibt es auch AGs für daheim. Seit drei Wochen finden an der Nassau-Oranien-Schule die ersten Online-AGs statt. Rund 100 Kinder basteln, musizieren, bewegen sich über Zoom zu Hause und doch gemeinsam mit Freunden.

Ob professioneller Gitarren- und Ukulelenunterricht oder Trainieren mit 40 Kindern in der Kickbox-AG. Trainer Sven Kirsten hat schon viel Erfahrung mit der Umstellung des Trainings ins Onlineformat und davon profitieren alle.

Niemals könnten im regulären Schulbetrieb knapp 50 Kinder gleichzeitig mit einer Lehrerin gemeinsam basteln. Sandra Weiler macht dies über ihre AG jeden Donnerstag möglich. Jede Woche bekommen die AG-Kinder im Wechselunterricht Umschläge mit Bastelmaterial für die AG mit.

Mit den Online-AGs eröffnet die Grundschule Beilstein ein digitales Nachmittagsprogramm, das aus der Not der Pandemie heraus den Kindern die Freude am gemeinsamen Gestalten ermöglicht und ein bisschen Normalität schenkt. Schulleiter Daniel Claus ist wichtig, dass diese zusätzlichen Angebote, genauso wie die Notbetreuung und sonst der reguläre Ganztagsbetrieb bis 15 Uhr, für Eltern kostenfrei sind. Denn viele haben coronabedingt Geldsorgen.

Weitere Online-AGs sind geplant. "Wir haben für unsere Schule auch andere Konzepte erarbeitet und könnten auch mit AGs im Klassenverband anstatt jahrgangsübergreifend starten, sobald die Corona-Lage dies zulässt." Auch Singen und Musik machen können die Kinder zu Hause.

14 witzige Videos

ins Netz gestellt

Unter "Sammy macht Musik" hat Lehrerin Weiler mittlerweile 14 witzige Videos auf Youtube gestellt. In den liebevoll gemachten Clips singt sie gemeinsam mit Schildkröte "Sammy" Lieder, trommelt, bastelt ein Kazoo oder erklärt die Tonleiter. Es gibt das Lied von Peters Hammer, dem Tiroler, der jodeln wollte, einen Bären-Boogie zum Mittanzen, ein Lied über Freundschaft, einen Obst-Kanon, ein Lied über das Loch im Eimer und mehr. Die Kinder können zu Hause mitsingen, mitmachen und Spaß haben.