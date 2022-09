Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Nenderoth

Symbolfoto: Harald Kaster

GREIFENSTEIN-NENDEROTH - Nach einem Feuer in Nenderoth ermittelt die Dillenburger Kriminalpolizei nun wegen Brandstiftung: Gegen 1.20 Uhr in der Nacht zum Samstag hatte ein Mann Knistern auf einem Wiesengrundstück bemerkt. Während er zu den Nachbarn in der Straße In den Gärterchen lief und diese über das Feuer auf ihrem Grundstück informierte, alarmierte ein weiteres Familienmitglied die Feuerwehr, woraufhin die Einsatzabteilungen aus Nenderoth und Arborn ausrückten. Laut Polizeisprecherin Kerstin Müller war das Feuer offenbar von einer Bank vor der auf dem Grundstück errichteten Scheune ausgegangen und hatte bereits auf eine Holzwand der Scheune übergegriffen. Nachdem die Feuerwehrleute den Brand gelöscht hatten, wurde das Ausmaß des Schadens sichtbar: Die Polizei schätzt ihn auf 5000 Euro. Hinweise im Zusammenhang mit dem Feuer nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg unter Telefon 02771-9070 entgegen.