Polizei sucht drei Unfallverursacher

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/GREIFENSTEIN-BEILSTEIN - Die Polizei bittet nach drei Unfallfluchten um Hilfe: Offenbar beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke in der Willy-Brandt-Straße in der Herborner Alsbach beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag um 20 Uhr und Freitag um 8 Uhr einen am rechten Straßenrand geparkten blauen BMW 520D. Die Reparatur des Schadens an der Fahrerseite wird rund 800 Euro kosten.

Zwischen 13.50 und 15 Uhr am Freitag touchierte der Wagen eines unbekannten Autofahrers einen silbernen Mercedes-Benz A 180, der auf dem Herborner Reuterberg am rechten Straßenrand des Sperlingswegs geparkt war. Der Schaden an der Frontschürze links beträgt rund 1000 Euro.

Vermutlich beim Wenden auf der Landesstraße L 3382 zwischen den Beilsteiner Ortsteilen Haiern und Wallendorf hat ein Unbekannter zwischen Samstag um 22 Uhr und Sonntag um 10 Uhr einen Maschendrahtzaun beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Die Ermittler der Herborner Polizeistation bitten Zeugen, die zu einem dieser Vorfälle Hinweise geben können, sich mit ihnen unter Telefon 0 27 72-4 70 50 in Verbindung zu setzen.