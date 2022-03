Posaunenklänge und Orgelmusik für die Ukraine

Der Greifensteiner Trompeter Roman Pacholek. Foto: Roman Pacholek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN - Ein Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine erklingt am Sonntag, 3. April, Uhr in der katholischen Kirche "Sankt Michael" in Sinn. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Der Greifensteiner Trompeter Roman Pacholek und Michael Harry Poths, Organist der Kirche "St. Peter und Paul" in Bad Camberg, bieten Werke aus Barock, Klassik und Romantik dar. Das Repertoire umfasst Kompositionen von Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Torelli, Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, Wolfgang Amadeus Mozart, Friedrich Kiel und Georg Philipp Telemann.

Einlass ist ab 18 Uhr. Im Kirchenraum ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich. Die Spenden des Konzertes werden nach Angaben von Poths ausschließlich für die Menschen in beziehungsweise aus der Ukraine verwendet.