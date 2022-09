Reuter, Pacholek und Poths spielen in Greifenstein

Karola Reuter, Michael Harry Poths und Roman Pacholek gastieren in der Barockkirche auf Burg Greifenstein. Foto: Poths

GREIFENSTEIN - Erstmals seit der Corona-Pause tritt das Trio Karola Reuter (Sopran), Roman Pacholek (Trompete) und Michael Harry Poths (Orgel und Klavier) wieder in der Barockkirche auf Burg Greifenstein auf. Das Konzert beginnt am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr.

Karola Reuter aus Selters-Haintchen ist Konzertsängerin und Musikpädagogin, Roman Pacholek aus Greifenstein als Solotrompeter und Trompetenlehrer bekannt, Michael Harry Poths lebt und betreibt sein Institut für musikalische Ausbildung in Weilmünster und ist seit 2021 Organist an der großen "Klais-Förster & Nicolaus-Orgel" der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bad Camberg.

Das Programm in Greifenstein umfasst sowohl fröhliche als auch dramatische Werke überwiegend aus dem Barock, aber auch aus Romantik und Impressionismus von Komponisten unterschiedlicher Nationalitäten.

Zu Beginn spielen alle drei Künstler die Arie "Let the Bright Serpaphim" von Georg Friedrich Händel. Es folgen Stücke von Georg Philipp Telemann, Giuseppe Torelli, Johann Sebastian Bach und anderen. Auf dem Programm findet sich aber auch eine neuere Komposition wie "Over the rainbow" von Harold Arlen.

Der Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse.