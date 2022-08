Skiclub Greifenstein richtet Mountainbikemarathon aus

Regelmäßig auf große Resonanz stößt der Greifensteiner Mountainbikemarathon. Archivfoto: Skiclub Greifenstein

GREIFENSTEIN - Der Skiclub Greifenstein richtet am Sonntag, 21. August, den 19. Greifensteiner Mountainbike-Marathon aus. Zur Auswahl stehen Strecken über 60 Kilometer mit 1400 Höhenmetern, 41 Kilometer und 1000 Höhenmetern sowie die Familientour über 20 Kilometer mit 400 Höhenmetern. Die drei angebotenen Touren führen durch den südöstlichen Westerwald und das Lahn-Dill-Bergland.

Der Weg zum Start und Ziel an der Skihütte des Skiclubs 81 Greifenstein ist mit MTB-Schildern ausgewiesen. Gestartet wird in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr, für die Tour 1 bis 11 Uhr. Kontrollschluss am Ziel ist um 16 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt direkt am Start mit Ausfüllen einer Starterkarte. Anmeldungen sind per E-Mail an info@sc81.de möglich. Das Startgeld beträgt 6 Euro pro Teilnehmer und 4 Euro für Starter im Alter von 10 bis 17 Jahren. Kinder bis zum zehnten Lebensjahr und Mitglieder des Skiclubs 81 Greifenstein sind frei.

Wer mit dem Auto anreist, sollte den großen Parkplatz am Ortsrand von Greifenstein nutzen. Alle Teilnehmer sollten zum eigenen Schutz nur mit Helm auf die Strecke gehen, Kinder unter 14 Jahre nur in Begleitung Erwachsener.

Teilnehmer sollen einen Fahrradhelm tragen

Das Mountainbike muss technisch in einem einwandfreien Zustand sein. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. Es herrscht Rauchverbot auf den Strecken. Und es ist verboten, die markierten Strecken zu verlassen.

An allen Strecken werden Kontrollstellen aufgestellt, an denen die Teilnehmer ihre Starterkarte stempeln lassen können. Getränke, Obst und Gebäck werden kostenlos ausgegeben. Die Starter sollten ihre Trinkflasche mitbringen.