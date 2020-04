Trompeter Pacholek spielt für Sinner Seniorenheimbewohner

Roman Pacholek mit seiner Trompete vor dem Seniorenwohnheim. Foto: Gemeinde Sinn

Jetzt teilen:

SINN (red). Etwas Gutes tun - genau das war der Gedanke von Roman Pacholek aus Greifenstein. Gesagt, getan: Kurzerhand hat der Trompeter nach Absprache mit Hubert Mayer am Ostersonntag ein Konzert für die Bewohner des gleichnamiges Altenwohn- und Pflegeheims in Sinn gespielt - in Zeiten von Corona natürlich vor der Tür.

Die Senioren konnten an den Fenstern und im Flur den Darbietungen des Musikers aus sicherer Entfernung lauschen und sich daran erfreuen.

Ablenkung in Zeiten

des Besuchsverbots

Den Liederreigen eröffnete Pacholek mit dem Lied "Christ ist erstanden" und ließ "Wir wollen alle fröhlich sein" folgen. Auch "The Rose" und "Memory" aus dem Musical "Cats" sowie das "Wolgalied" sorgten für eine willkommene Ablenkung bei den Bewohnern, die derzeit mit einem Besuchsverbot leben müssen. Den Abschluss machte dann "Von guten Mächten wunderbar geborgen".

Am Ende gab es einen kräftigen Beifall für das spontane Konzert - einer der Lichtblicke in diesen Tagen.