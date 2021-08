Über QR-Code in die Geschichte der Mundart eintauchen

Der Mundart- und Heimatdichter Ludwig Rühle, geboren am 19. Juni 1895 in Nenderoth, war das jüngste Kind von fünf Geschwistern und wuchs in einer kleinbäuerlichen Familie auf. Nach der Konfirmation trat er eine Banklehre in Weilburg an. Sein Beruf führte ihn von Weilburg über Limburg nach Frankfurt, wo er in der kaufmännischen Revisionsabteilung der Stadtverwaltung arbeitete. Nach Selbststudium an der Universität bestand er das Wirtschaftsprüferexamen und war in Bremen als Wirtschaftsprüfer für Unternehmen tätig. Nach der Pensionierung kehrte er in seine Heimat zurück und lebte in Weilburg, wo er am 13. April 1967 starb. Zu Beginn der 30er Jahre erschienen drei Gedichtbände zu Themen rund das dörfliche Leben. Quelle: Wikipedia