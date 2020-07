Über Tourismus, Gebäude und Ziele

Hier lässt es sich aushalten, auch wenn Marion Sander wegen des Fotos die Aussicht nicht genießen kann. Foto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Greifenstein-Beilstein. Schön ist's hier, am Rastplatz Lichteborn über Beilstein, mit Sitzgruppe, toller Aussicht und Tretbecken, wo Marion Sander schon einmal gerne die Füße ins kühle Nass steckt. Der Ort spielt auch eine Rolle im Sommergespräch mit Greifensteins parteiloser Bürgermeisterin.

Frau Sander, warum treffen wir uns hier?

Es ist ein wunderschöner Ort, am Ulmtalradweg und an Wanderwegen gelegen - und es gibt hier ein Tretbecken. Das alles passt zum Thema Tourismus, und Tourismus ist für unsere Gemeinde wichtig.

Reden wir darüber. Wie sieht Tourismus in diesen Zeiten aus?

Schwierig, dazu muss man vor allem mit den Gastronomen reden. Ich weiß, dass die Fahrrad- und Wanderwege stark frequentiert sind. Die Menschen gestalten ihre Freizeit sehr stark auch im ländlichen Mittelhessen. Aber durch die Beschränkungen spiegelt sich das nicht im Portemonnaie der Gastronomen wider.

Fotos Hier lässt es sich aushalten, auch wenn Marion Sander wegen des Fotos die Aussicht nicht genießen kann. Foto: Gert Heiland 2

Portemonnaie ist ein gutes Stichwort. Im Etat 2020 droht ein Defizit von 780 000 Euro. Was tun, Frau Bürgermeister?

Noch ist all das Kaffeesatzleserei. Wie stark sich die Einschränkungen tatsächlich auswirken, das werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr feststellen. Aber ob mit oder ohne Defizit: Es bleibt für mich wichtig, dass wir uns politisch ein Ziel setzen und klären, welche Ziele die Gemeinde weiterbringen und dass man dann sein Handeln bündelt und diesen Zielen unterordnet.

Reden wir über solche Ziele, welche drei sind vorrangig?

Zunächst einmal das Oberziel, den Bevölkerungsschwund so gering wie möglich zu halten. Wie kann man das erreichen? Indem wir versuchen, die Kindergärten weiterhin so gut auszustatten. Wir werden mehr Mitarbeiter brauchen - auch wegen des Gute-Kita-Gesetzes -, was schon schwierig ist, sie müssen ja auch finanziert werden, mit Unterstützung des Landes.

SOMMERINTERVIEWS 2020 Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als nächstes an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.

Ein weiteres Ziel ist ...?

Den Tourismus noch weiter zu stärken. Wir wollen ja einen Runden Tisch Tourismus machen. Aber das senkt unsere Schulden nicht direkt. Ergebnisse aus dem Tourismus erkennt man erst später. Aber was noch wichtig ist, ist eine Art Gebäudemanagement, mit dem sich eine neue Mitarbeiterin schon befasst. Wir wollen uns unsere Gebäude genau anschauen, Defizite festhalten und eventuell entscheiden müssen, etwas zuzumachen. Dabei ist das Bürgerengagement eine wichtige Voraussetzung, dass die Einrichtungen auch wirklich genutzt werden. Unter dieses Ziel fällt natürlich die Frage, wie kann man eine Kommune überhaupt erhalten?

Wo liegen die Probleme?

Bei den Gebäuden werden die Auflagen beim Brandschutz immer schärfer, die Nutzung wird aber immer geringer. Und die laufenden Kosten steigen zunehmend, je älter die Gebäude werden. Da muss man mit den Ortsbeiräten reden und fragen, wie wollt ihr in Zukunft damit umgehen? Und gemeinsam, auch mit den Bürgern, wenn es etwa um Dorfgemeinschaftshäuser geht, darüber reden, was wir in Zukunft damit machen wollen, und dann zu entscheiden. Beispiel: Ein alter Brandweiher wurde immer von denen gepflegt, die drumherum wohnen. Sie sind aber zu alt geworden und sagen, die Gemeinde muss das jetzt machen. Es geht darum, den Bestand zu erfassen und dann zu sagen, was ist uns wirklich wichtig, wie kann so etwas finanzierbar bleiben? Was bleibt uns sonst? Wir haben keine großen Erweiterungsmöglichkeiten. Wir haben eine wunderschöne Landschaft und viele Wanderwege, aber die helfen uns nicht dabei, uns zu finanzieren.

Zu den langfristigen Zielen gehören die Straßen - wir wollen wiederkehrende Straßenbeiträge. Wir sind dabei, den Straßenbestand aufzunehmen: In welchem Zustand sind sie, was sind die Aufgaben für die nächsten 15 Jahre? Auch hier müssen wir erst einmal alles erfassen, um zu wissen, was wir haben, um es darstellen und der Politik zeigen zu können. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Wald, auch hier brauchen wir eine Bestandsaufnahme, um das gesamte Eigentum der Gemeinde darstellen zu können.

Es kann also über kurz oder lang darum gehen, ob man ein DGH oder ein Bad schließt, Feuerwehren zusammenlegen muss?

Ja. Wenn man ganz klar schaut und realistisch ist, ist offensichtlich, dass es hier und da auch Einschränkungen geben muss. Aber die können ja auch etwas Gutes bewirken, wenn man die Bürger beteiligt, dann entsteht vielleicht eine neue Lebendigkeit.

Derlei kann aber nicht von oben verordnet werden.

Das sehe ich genauso, aber die Leute müssen erst einmal wissen, was überhaupt unser Problem ist. Ich merke oft, dass die Anspruchshaltung, was Gemeinde zu leisten hat, sehr hoch ist, man aber nicht weiß, dass das nicht leistbar ist. Man muss erklären, warum man bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, zu erklären ist das Wichtigste, Ziele vereinbaren und transparent besprechen. Wenn man ein Ziel festlegt und dann bespricht, ob eine Forderung, ein Wunsch zu diesem Ziel passt, dann kann man auch besser verantworten, wie man jetzt die Zukunft gestaltet.

Also viel Arbeit. Gibt es für Sie darüber hinaus eine besondere Herzensangelegenheit?

Herzensangelegenheiten habe ich viele..., eine wäre, dass wir mehr Arbeitsplätze generieren können. Die Digitalisierung führt dazu, dass mehr Leute im Homeoffice arbeiten könnten. Ich wünsche mir viele spannende Ideen und dass Investoren nach Greifenstein kommen, die Projekte umsetzen wollen.

Das Interview führte

Gert Heiland.